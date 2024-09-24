Выбираем идеальную подушку для здорового сна: все нюансы материалов и типов

Как правильно выбрать размер подушки

Выбирая подушку, следует учитывать позу, в которой вы обычно спите.

Если вы любите спать на боку, лучшим выбором будет высокая подушка, которая поддержит шею в правильном положении. Для тех, кто спит на спине или животе, лучше подойдут низкие подушки, которые не будут поднимать голову слишком высоко.

Если вы часто меняете позу, оптимальным вариантом может быть комбинация средней и низкой подушек. В таком случае вы всегда сможете отрегулировать комфорт во время сна.

Сегодня популярны два основных размера подушек: 70×70 см и 50×70 см. Последний вариант становится все более популярным благодаря удобству и компактности, что позволяет легче подбирать наволочки и не нуждается в лишнем наполнителе.

Что важно знать о материале подушки

Для комфортного сна лучше выбирать подушки из натуральных тканей, таких как хлопок или шелк.

Важна также плотность материала: тонкая ткань быстро изнашивается и может пропускать частицы наполнителя, что отрицательно сказывается на качестве сна. Лучшим выбором будет подушка в плотной ткани с надежным швом, которая будет долго сохранять свой вид и функциональность.

Обращайте внимание на швы. Кривые или неровные стежки свидетельствуют о низком качестве изделия, в то время как качественные подушки имеют прочные и аккуратные швы.

Комфортная подушка обеспечивает хороший сон (фото: Freepik.com)

Какой выбрать наполнители подушек: обзор основных вариантов

Наполнитель является ключевым фактором для создания идеального комфорта во время сна. Вот основные типы наполнителей и их особенности:

Пухо-перовые подушки

Микс из пуха и пера водоплавающих птиц.

Пух придает мягкости и "воздушности", тогда как перо - упругости.

Хорошо сохраняют тепло и быстро восстанавливают форму.

Важно проверить, пух натуральный, а не синтетический аналог.

Шелковые подушки

Наполнитель из натурального шелкового волокна (шелковина).

Гипоаллергенны и имеют длительный срок службы.

Требуют деликатного ухода, часто рекомендуется сухая чистка.

Благодаря природным свойствам шелка их называют "второй кожей".

Синтетические подушки

Изготавливаются из материалов, таких как полиэстер, холлофайбер, комфорель.

Легкие, не вызывающие аллергии, легко пропускают воздух.

Обладают коротким сроком службы, поскольку быстро теряют форму.

Известные варианты из мягкой синтетики - "лебединый пух", что приятен на ощупь.

Гипоаллергенные подушки

Специально разработаны для людей с аллергией.

Могут быть выполнены из разных материалов, выдерживающих частые стирки при высоких температурах.

Рекомендуется использовать дополнительные чехлы-протекторы для обеспечения гигиены.

Не всякая подушка подойдет именно вам (фото: Freepik.com)

Упругость: как оценить качество подушки

Правильная подушка должна быть достаточно упругой, чтобы поддерживать голову и шею во время сна.

Чтобы оценить качество, проведите простой тест: нажмите на подушку рукой и посмотрите, как быстро она восстанавливает форму. Если процесс занимает более 5 секунд, это может свидетельствовать о низком качестве наполнителя.

Еще один тест - поднять подушку за один угол и слегка потрясти. Если наполнитель распределяется неравномерно, это признак, что подушка быстро потеряет форму при использовании.