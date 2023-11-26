Выбирает вещи в H&M: Николас Карма узнал, сколько стоит лук блогерши Татьяны Самбурской
Николас Карма - очень известный артист и украинский блогер, который спрашивает звезд о стоимости их одежды. У него уникальная рубрика "Сколько стоит Look?", где артисты и знаменитости охотно делятся нужной информацией.
О том, какова стоимость образа блогера Тани Самбурской, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) с ссылкой на сообщение Николаса в его Instagram-профиле.
Сколько стоит Look Татьяны Самбурской
Следует сказать, что Карма берет мини-интервью исключительно во Львове, поскольку именно там он живет. А украинские знаменитости любят этот город и на улочках Львова часто можно встретить звезд и сделать с ними интересный контент.
В этот раз в объектив Николаса попала известная инфлюенсерша Таня Самбурская, которая с удовольствием поделилась стоимостью своего зимнего образа:
- самой дорогой в образе Татьяны оказалась обувь - это угги за 8 тысяч гривен
- костюм, стоит примерно 6 тысяч гривен, но точной суммы девушка не знает, потому что это подарок
- курточку молочного цвета от бренда Estro, девушка покупала по скидке - за 4 тысячи 700 гривен
- сумка от бренда H&M - стоит 600 гривен
- шарф - стоит 500 гривен
- шапка от H&M имеет цену - 300 гривен.
- рукавчики - стоят 200 гривен
Кроме Татьяны, стоимость своего лука рассказала и подруга блоггерши:
- курточка, как у Тани только другого цвета от бренда Estro - стоит 4 тысячи 700 гривен
- тапочки из секонд-хенда - стоят 2 тысячи гривен
- сумка, которую ей подарили - имеет цену 1 тысячу 800 гривен
- джинсы широкого кроя - стоят 1 тысячу 500 гривен
- худые - стоит 200 гривен
- шапка от бреда H&M - стоит 200 гривен
Стиль Тани Самбурской
Если посмотреть профиль Самбурской в Instagram, можно понять, что она любит классику, а также спортивный и более современный стиль. Девушка надевает и сдержанные образы, и яркие, поскольку к ее облику подходит все.
Также Таня не редко предпочитает одежду в стиле оверсайз и умело сочетает это с классикой.
Образ Тани Самбурской (фото: instagram.com/__samburska)
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