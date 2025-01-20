Обирає позачасові тренди. Як змінювалася зачіска Меланії Трамп

Історія зачіски Меланії Трамп

Початок

Її історія починається зі Словенії, де тоді вона носила пряме каштанове волосся, інколи з чубчиком. Фірмовий стиль залишався з Меланією десятиліттями, навіть у той період, коли вона вже працювала моделлю. Проте з часом дружина Трампа вирішила поекспериментувати з нарощуванням та меліруванням, і так почалася еволюція її волосся.

У 1999 році Меланія стала білявкою, і такий експеримент багатьом здався несподіваним. У минулому один із зіркових перукарів зауважував, що нарощування може бути складним, але це чудовий спосіб додати об’єм волоссю та довжину, а також отримати ще більш молодий вигляд.

Дональд і Меланія Трамп (фото: Getty Images) Дональд і Меланія Трамп (фото: Getty Images)

У ролі першої леді США

Уже під час перебування на посаді першої леді Меланія стала для мільйонів символом елегантності й витонченості. Її перукар Мордехай Алвоу створював образи, натхненні класичними європейськими красунями.

"Ми прагнули створити стиль, який би був позачасовим і сучасним", - ділився Алвоу.

У той період вона експериментувала з об'ємними укладками, м’якими хвилями з медовим відблиском і шикарними зачісками для офіційних заходів.

Меланія Трамп (фото: instagram.com/melaniatrump) Дональд і Меланія Трамп (фото: instagram.com/melaniatrump)

Зараз

Наприкінці минулого року волосся Меланії стало більш світлого відтінку. Така трансформація відображає тенденцію, яку приймають багато жінок: з віком світліше волосся пом’якшує риси обличчя і та візуально позбавляє втоми.

Шлях Меланії від каштанової до медової блондинки був поступовим і виконаним дуже майстерно.

Як Меланія Трамп доглядає за своїм волоссям

Попри часті укладки і фарбування, волосся першої леді США має надзвичайно здоровий вигляд. Тож у чому секрет? Справа у регулярних доглядових процедурах та зволожувальних масках.

"Меланія розуміє важливість здоров'я волосся. Вона ретельно захищає своє волосся від теплових пошкоджень і використовує лише найкращі засоби для догляду", - оворить джерело, наближене до її команди.

Однією з найпопулярніших процедур для її волосся є звичайне фарбування. Воно додає блиску та допомагає бездоганно змішувати відтінки.

Меланія Трамп (фото: Facebook.com)

Що радить Меланія Трамп у догляді за волоссям?

Інвестувати у високоякісний фен, який зробить зачіску максимально об'ємною.

Використовувати велику плойку для завивки, щоб отримати розкішні локони.

Не боятися нарощування для особливих випадків.

Регулярно підстригати волосся, щоб кінчики залишалися здоровими.

Меланія Трамп (фото: Getty Images)

Позачасовий стиль волосся Меланії Трамп

Еволюція волосся Меланії доводить, що відмінний стиль не має обмежень. Незалежно від того, 40 вам, 50 чи більше, у будь-якому образі можна знайти натхнення.

"Пошук гарної зачіски, яка поєднується з рисами обличчя, справді може змінити вас, незалежно від віку чи стилю", - каже фахівець із зачісок.

Як пише джерело, поки невідомо, чи повернеться дружина Дональда Трапма до свого темного відтінку, чи обере ще світліший тон. Але одне можна сказати напевно: який би стиль вона не обрала, про нього обов’язково напишуть у заголовках газет, і він надихне незліченну кількість жінок.

Меланія Трамп (фото: instagram.com/melaniatrump)