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Обирає позачасові тренди. Як змінювалася зачіска Меланії Трамп

Меланія Трамп (фото: Getty Images)
Автор: Любов Блажко

Розкішні локони Меланії Трамп - тема, яку охоче обговорюють прихильники. Варто зазначити, що протягом років її зачіска зазнавала помітних трансформацій. Тому давайте детальніше пригадаємо секрети стилю першої леді США.

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Journee-Mondiale.

Історія зачіски Меланії Трамп

Початок 

Її історія починається зі Словенії, де тоді вона носила пряме каштанове волосся, інколи з чубчиком. Фірмовий стиль залишався з Меланією десятиліттями, навіть у той період, коли вона вже працювала моделлю. Проте з часом дружина Трампа вирішила поекспериментувати з нарощуванням та меліруванням, і так почалася еволюція її волосся.

У 1999 році Меланія стала білявкою, і такий експеримент багатьом здався несподіваним. У минулому один із зіркових перукарів зауважував, що нарощування може бути складним, але це чудовий спосіб додати об’єм волоссю та довжину, а також отримати ще більш молодий вигляд.

Дональд і Меланія Трамп (фото: Getty Images) Дональд і Меланія Трамп (фото: Getty Images)

У ролі першої леді США

Уже під час перебування на посаді першої леді Меланія стала для мільйонів символом елегантності й витонченості. Її перукар Мордехай Алвоу створював образи, натхненні класичними європейськими красунями.

"Ми прагнули створити стиль, який би був позачасовим і сучасним", - ділився Алвоу.

У той період вона експериментувала з об'ємними укладками, м’якими хвилями з медовим відблиском і шикарними зачісками для офіційних заходів.

Меланія Трамп (фото: instagram.com/melaniatrump)Дональд і Меланія Трамп (фото: instagram.com/melaniatrump)

Зараз 

Наприкінці минулого року волосся Меланії стало більш світлого відтінку. Така трансформація відображає тенденцію, яку приймають багато жінок: з віком світліше волосся пом’якшує риси обличчя і та візуально позбавляє втоми.

Шлях Меланії від каштанової до медової блондинки був поступовим і виконаним дуже майстерно.

Як Меланія Трамп доглядає за своїм волоссям

Попри часті укладки і фарбування, волосся першої леді США має надзвичайно здоровий вигляд. Тож у чому секрет? Справа у регулярних доглядових процедурах та зволожувальних масках.

"Меланія розуміє важливість здоров'я волосся. Вона ретельно захищає своє волосся від теплових пошкоджень і використовує лише найкращі засоби для догляду", - оворить джерело, наближене до її команди. 

Однією з найпопулярніших процедур для її волосся є звичайне фарбування. Воно додає блиску та допомагає бездоганно змішувати відтінки.

Меланія Трамп (фото: Facebook.com)

Що радить Меланія Трамп у догляді за волоссям?

  • Інвестувати у високоякісний фен, який зробить зачіску максимально об'ємною.
  • Використовувати велику плойку для завивки, щоб отримати розкішні локони.
  • Не боятися нарощування для особливих випадків.
  • Регулярно підстригати волосся, щоб кінчики залишалися здоровими.

Меланія Трамп (фото: Getty Images)

Позачасовий стиль волосся Меланії Трамп

Еволюція волосся Меланії доводить, що відмінний стиль не має обмежень. Незалежно від того, 40 вам, 50 чи більше, у будь-якому образі можна знайти натхнення.

"Пошук гарної зачіски, яка поєднується з рисами обличчя, справді може змінити вас, незалежно від віку чи стилю", - каже фахівець із зачісок. 

Як пише джерело, поки невідомо, чи повернеться дружина Дональда Трапма до свого темного відтінку, чи обере ще світліший тон. Але одне можна сказати напевно: який би стиль вона не обрала, про нього обов’язково напишуть у заголовках газет, і він надихне незліченну кількість жінок.

Меланія Трамп (фото: instagram.com/melaniatrump)

Подивіться, якою була Меланія Трамп в молодості.

А ще почитайте детальніше про те, як одягається Меланія Трамп.

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