Выбирает вневременные тренды. Как менялась прическа Мелании Трамп

История прически Мелании Трамп

Начало

Ее история начинается со Словении, где тогда она носила прямые каштановые волосы, иногда с челкой. Фирменный стиль оставался с Меланией десятилетиями, даже в тот период, когда она уже работала моделью. Однако со временем жена Трампа решила поэкспериментировать с наращиванием и мелированием, и так началась эволюция ее волос.

В 1999 году Мелания стала блондинкой, и такой эксперимент многим показался неожиданным. В прошлом один из звездных парикмахеров отмечал, что наращивание может быть сложным, но это отличный способ добавить объема волосас и длину, а также получить еще более молодой вид.

Дональд и Мелания Трамп (фото: Getty Images) Дональд и Мелания Трамп (фото: Getty Images)

В роли первой леди США

Уже во время пребывания на посту первой леди Мелания стала для миллионов символом элегантности и утонченности. Ее парикмахер Мордехай Алвоу создавал образы, вдохновленные классическими европейскими красавицами.

"Мы стремились создать стиль, который был бы вневременным и современным", - делился Алвоу.

В тот период она экспериментировала с объемными укладками, мягкими волнами с медовым отблеском и шикарными прическами для официальных мероприятий.

Мелания Трамп (фото: instagram.com/melaniatrump) Дональд и Мелания Трамп (фото: instagram.com/melaniatrump)

Сейчас

В конце прошлого года волосы Мелании стали более светлого оттенка. Такая трансформация отражает тенденцию, которую принимают многие женщины: с возрастом более светлые волосы смягчают черты лица и визуально избавляют от усталости.

Путь Мелании от каштановой до медовой блондинки был постепенным и выполненным очень мастерски.

Как Мелания Трамп ухаживает за своими волосами

Несмотря на частые укладки и окрашивания, волосы первой леди США выглядят чрезвычайно здоровыми. Так в чем же секрет? Дело в регулярных уходовых процедурах и увлажняющих масках.

"Мелания понимает важность здоровья волос. Она тщательно защищает свои волосы от тепловых повреждений и использует только лучшие средства для ухода", - говорит источник, приближенный к ее команде.

Одной из самых популярных процедур для ее волос является обычное окрашивание. Оно добавляет блеска и помогает безупречно смешивать оттенки.

Мелания Трамп (фото: Facebook.com)

Что советует Мелания Трамп в уходе за волосами?

Инвестировать в высококачественный фен, который сделает прическу максимально объемной.

Использовать большую плойку для завивки, чтобы получить роскошные локоны.

Не бояться наращивания для особых случаев.

Регулярно подстригать волосы, чтобы кончики оставались здоровыми.

Мелания Трамп (фото: Getty Images)

Вневременной стиль волос Мелании Трамп

Эволюция волос Мелании доказывает, что отличный стиль не имеет ограничений. Независимо от того, 40 вам, 50 или больше, в любом образе можно найти вдохновение.

"Поиск хорошей прически, которая сочетается с чертами лица, действительно может изменить вас, независимо от возраста или стиля", - говорит специалист по прическам.

Как пишет источник, пока неизвестно, вернется ли жена Дональда Трапма к своему темному оттенку или выберет еще более светлый тон. Но одно можно сказать наверняка: какой бы стиль она не выбрала, о нем обязательно напишут в заголовках газет, и он вдохновит бесчисленное количество женщин.

Мелания Трамп (фото: instagram.com/melaniatrump)