Обігнав найкращих стрільців. Як український снайпер встановив світовий рекорд, знищуючи окупантів

Від бізнесу до гвинтівки

В'ячеславу Ковальському 59 років. До початку повномасштабної війни він був бізнесменом, але тепер його статус - це співробітник 13-го головного управління департаменту військової контррозвідки СБУ.

Займатися високоточною стрільбою Ковальський почав, коли його товариш запропонував придбати мисливську зброю. В'ячеслав обрав нескладну модель, щоб тренуватися на стрільбищах.

"Коли я почав цим займатися, мені хотілося стріляти все далі й далі, влучати в якісь цілі. Ішов час, я змінював калібри на ті, які можуть далі стріляти. У той час проводили багато змагань, і це стало хобі, такий спільний інтерес", - пригадує В'ячеслав.

В'ячеслав Ковальський (фото: СБУ)

Зрештою майбутній снайпер став професійним спортсменом F класу, тобто зі стрільби на великі відстані.

У 2011 році чоловік став чемпіоном Європи зі стрільби. Саме на одному з таких змагань в Україні снайпер і познайомився зі своїм корегувальником вогню, напарником.

Як зробити рекордний постріл

Перед заїздом на позицію її потрібно підготувати, кажуть співробітники СБУ. Окупанти не могли й припустити, що на відстані чотирьох кілометрів на них може полювати снайпер.

"Кілька росіян, яких побачили снайпери в приціл, почувалися впевнено. Стояли в повний зріст, були впевнені, що їм нічого не загрожує, адже до лінії фронту майже чотири кілометри", - розповідає В'ячеслав.

За словами Ковальського, для того, аби здійснити влучний постріл, потрібно скласти разом кілька факторів: зброю, яка може робити далекі постріли, та кваліфікацію стрільця.

Не останню роль відіграє також і вітер, однак військові працювали з укриття, тому однозначно виміряти цей фактор не могли. І саме тому багато експертів скептично ставляться до такого рекорду. Але одне було відомо точно: на протилежних позиціях є ворог.

Рекордний постріл зробили з української гвинтівки "Володар Обрію" (фото: СБУ)

В'ячеслав Ковальський зазначає, що протягом часу, поки летить куля, потрібно було бути впевненими, що ціль залишатиметься нерухомою. Це приблизно дев’ять секунд.

Варто додати, що зазвичай постріли на такі довгі відстані не здійснюють з першої спроби. Разом із Ковальським був корегувальник. Вони зробили пробний постріл приблизно за 300 метрів від цілі, і куля не влучила через неправильне вимірювання швидкості вітру.

Проте другим пострілом В'ячеслав вразив ворога у груди чи живіт.

"Це була група людей, троє чи четверо з однієї сторони, і за два кроки ще одна постать, яка явно роздавала накази іншим. І я цілився саме в неї. Коли я зробив постріл, куля летить дев'ять секунд, я встав від гвинтівки, підійшов до номера 2 (корегувальник - ред.) і став чекати, що він скаже", - розповідає В'ячеслав.

Що відомо про гвинтівку "Володар Обрію"

Цю зброю розробили в Україні за напрацюваннями бригадного генерала військової контррозвідки СБУ Івана Лукашевича. Займатися розробкою зброї він почав ще під час АТО/ООС.

Потреба в далекобійних гвинтівках з'явилася, коли російські снайпери почали користуватися лазерними системами. Вони здатні які виявляти стрільця та випалювати зоровий нерв і сітківку ока на відстані.

Українська гвинтівка "Володар Обрію" (фото: Армія Inform)

За словами самого снайпера Ковальського, ця зброя оснащена унікальними технічними можливостями.

"Немає такої зброї у світі, яка могла б за характеристиками порівнюватися з цією гвинтівкою. Вона розганяє кулю калібром 50 мм до швидкості 1 000 м/с, зберігає свою енергію досить довго, щоби вразити ціль. Усі інші гвинтівки подібного калібру програють на 20%, на це у мене є фора", - каже Ковальський.

Гвинтівку "Володар Обрію" презентували за два роки до початку повномасштабної війни.

Максимальна дальність прицільного пострілу становить 3 800 метрів, що підтвердив В'ячеслав. Ефективна дальність снайперського пострілу - 2 500 метрів.

За хвилину гвинтівка може зробити до восьми пострілів. Її вага складає приблизно 16 кілограмів, довжина зі складеним прикладом півтора метра, у розгорнутому вигляді - 1,82 метра.

Кулі для "Володаря Обрію" виробляють також нестандартні. Вони мають помітно більші гільзи, де міститься більше вибухової речовини. А це своєю чергою пришвидшує швидкість польоту кулі.

Ліворуч - куля для далекобійної гвинтівки, праворуч - звичайна куля (фото: The Wall Street Journal)

Світові рекорди зі стрільби

Перелік військових, якій здійснили влучання з дальністю понад 1,2 кілометра: