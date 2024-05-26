Обогнал лучших стрелков. Как украинский снайпер установил мировой рекорд, уничтожая оккупантов

От бизнеса к винтовке

Вячеславу Ковальскому 59 лет. До начала полномасштабной войны он был бизнесменом, но теперь его статус - это сотрудник 13-го главного управления департамента военной контрразведки СБУ.

Заниматься высокоточной стрельбой Ковальский начал, когда его товарищ предложил приобрести охотничье оружие. Вячеслав выбрал несложную модель, чтобы тренироваться на стрельбище.

"Когда я начал этим заниматься, мне хотелось стрелять все дальше и дальше, попадать в какие-то цели. Шло время, я менял калибры на те, которые могут дальше стрелять. В то время проводили много соревнований, и это стало хобби, такой общий интерес", - вспоминает Вячеслав.

Вячеслав Ковальский (фото: СБУ)

В конце концов, будущий снайпер стал профессиональным спортсменом F класса, то есть по стрельбе на большие расстояния.

В 2011 году мужчина стал чемпионом Европы по стрельбе. Именно на одном из таких соревнований в Украине снайпер и познакомился со своим корректировщиком огня, напарником.

Как сделать рекордный выстрел

Перед заездом на позицию ее нужно подготовить, говорят сотрудники СБУ. Оккупанты не могли и предположить, что на расстоянии четырех километров на них может охотиться снайпер.

"Несколько россиян, которых увидели снайперы в прицел, чувствовали себя уверенно. Стояли в полный рост, были уверены, что им ничего не угрожает, ведь до линии фронта почти четыре километра", - рассказывает Вячеслав.

По словам Ковальского, для того, чтобы произвести точный выстрел, нужно составить несколько факторов: оружие, которое может производить дальние выстрелы, и квалификацию стрелка.

Не последнюю роль играет также и ветер, однако военные работали с укрытия, поэтому однозначно измерить этот фактор не могли. Именно поэтому многие эксперты скептически относятся к такому рекорду. Но одно было известно точно: на противоположных позициях есть враг.

Рекордный выстрел произвели из украинской винтовки "Володар Обрію" (фото: СБУ)

Вячеслав Ковальский отмечает, что в течение времени, пока летит пуля, нужно было быть уверенным, что цель будет оставаться неподвижной. Это примерно девять секунд.

Следует добавить, что обычно выстрелы на такие длинные расстояния не производятся с первой попытки. Вместе с Ковальским был корректировщик. Они сделали пробный выстрел примерно в 300 метрах от цели, и пуля не попала из-за неправильного измерения скорости ветра.

Однако вторым выстрелом Вячеслав поразил врага в грудь или живот.

"Это была группа людей, трое или четверо с одной стороны, и в двух шагах еще одна фигура, которая явно раздавала приказы другим. И я целился именно в нее. Когда я сделал выстрел, пуля летит девять секунд, я встал от винтовки, подошел к номеру 2 (корректировщик - ред.) и стал ждать, что он скажет", - рассказывает Вячеслав.

Что известно о винтовке "Володар Обрію"

Это оружие разработали в Украине по наработкам бригадного генерала военной контрразведки СБУ Ивана Лукашевича. Заниматься разработкой оружия он начал еще во время АТО/ООС.

Потребность в дальнобойных винтовках возникла, когда российские снайперы начали пользоваться лазерными системами. Они способны обнаруживать стрелка, выжигать зрительный нерв и сетчатку глаза на расстоянии.

Украинская винтовка "Володар Обрію" (фото: Армия Inform)

По словам самого снайпера Ковальского, это оружие оснащено уникальными техническими возможностями.

"Нет такого оружия в мире, которое могло бы по характеристикам сравниваться с этой винтовкой. Она разгоняет пулю калибром 50 мм до скорости 1 000 м/с, сохраняет свою энергию достаточно долго, чтобы поразить цель, на это у меня есть фора", - говорит Ковальский.

Винтовку "Володар Обрію" презентовали за два года до начала полномасштабной войны.

Максимальная дальность прицельного выстрела составляет 3 800 метров, что подтвердил Вячеслав. Эффективная дальность снайперского выстрела - 2 500 метров.

За минуту винтовка может произвести до восьми выстрелов. Ее вес составляет примерно 16 килограммов, длина со сложенным прикладом полтора метра, в развернутом виде - 1,82 метра.

Пули для "Володаря Обрію" производят также нестандартные. Они имеют заметно большие гильзы, где содержится большее количество взрывчатого вещества. А это в свою очередь ускоряет скорость полета пули.

Слева - пуля для дальнобойной винтовки, справа - обычная пуля (фото: The Wall Street Journal)

Мировые рекорды по стрельбе

Перечень военных, совершивших попадание с дальностью более 1,2 километра: