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Не было и нет: Варфоломей поставил точку в конфликте в ПЦУ

STYLERЖизнь    03.06.2019 - 12:55
Не было и нет: Варфоломей поставил точку в конфликте в ПЦУ
Фото: коллаж РБК-Украина

Варфоломей прокомментировал противостояние между Филаретом и Епифанием

Вселенский Патриарх Варфоломей прокомментировал конфликт между главой ПЦУ митрополитом Епифанием и почетным партиархом Филаретом. В разговоре с украинскими журналистами в Стамбуле от подчеркнул, что "Патриархат Киевский не существует и никогда не существовал". Об этом рассказал председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко на своей странице в Facebook.

Также предстоятель Константинопольской православной церкви обратил внимание, что после предоставления томоса об автокефалии в ответственность главного епископа ПЦУ Епифания входит управление исторической церковью и укрепление единства украинского народа.

"Что касается Филарета, то его восстановили в епископском достоинстве как бывшего Митрополита Киевского", - заявил Варфоломей.

Не было и нет: Варфоломей поставил точку в конфликте в ПЦУ

Фото: Филарет и Епифаний (twipu.com)

Он отметил, что Вселенский Патриархат всегда выражал "глубокую обеспокоенность по поводу религиозной ситуации украинского народа".

Принятие решения о предоставлении томоса не было связано с политикой или геополитикой - Варфоломей назвал это пастырской озабоченностью о духовной справедливости.

Не было и нет: Варфоломей поставил точку в конфликте в ПЦУ

Вселенский Патриарх Варфоломей (фото: facebook.com/sergiy.tomilenko)

"Десятилетиями, если не столетиями, Украина не могла наслаждаться полной свободой от внешнего воздействия, особенно от Российского государства", - заявил он.

Поэтому, по словам Варфоломея, Вселенский Патриархат, верный каноническим традициям Православной Церкви воспользовался правом, чтобы восстановить величие единства, основанную на выражении святого Павла: "Один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всего". 

 

Фото: facebook.com/sergiy.tomilenko

В комментариях к сообщению пользователи сети отмечают титанические усилия, которые Филарет предпринял для создания Единой украинской православной автокефальной цекрви.

  • Если "Патриархат Киевский" не существует и никогда не существовал, то кем тогда был Филарет с 1992 года?
  • Московиты называли его раскольником и наложили на него анафему. Вселенский Патриархат восстановил его епископское достоинство как бывшего Митрополита Киевского. То есть, вернулись к точке отсчета и закрепили Томосом. Низкий поклон уважаемому Филарету за его работу. Его целеустремленность, желание справедливости, мужество и стойкость разбили ту стену неприятия Украины. Он хотел большего... и именно те его героические качества, которые помогали ему выстоять, мешают сейчас принять и поблагодарить Бога за хлеб, который получил... Грустно...

Не было и нет: Варфоломей поставил точку в конфликте в ПЦУ

Скрин комментариев: facebook.com/sergiy.tomilenko

Напомним, 30 мая предстоятель Православной церкви Украины Епифаний подписал указ, которым признаются недействительными документы и распоряжение УПЦ Киевского патриархата, изданные после 30 января 2019 года. 

Недавно почетный патриарх Филарет заявил, что не будет выполнять три условия Томоса об автокефалии. Также он высказал мнение, что сейчас идет большая борьба за уничтожение Киевского патриархата как такового.

Добавим, что по данным соцопроса, почти 50% украинцев подтверждают свою принадлежность к Православной церкви Украины.

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