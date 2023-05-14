Не обсуждайте эти вещи с мужчинами, иначе испортите отношения

Гармонические отношения нельзя построить, если в них не будет тактичного и уважительного отношения друг к другу. Каждый раз, когда вам хочется поговорить на какую-нибудь скользкую тему, подумайте дважды.

Бывшие партнеры

Обсуждение бывших - не самая удачная тема для беседы с вашим нынешним партнером. Ваш прежний опыт лучше держать при себе, даже если сам мужчина настаивает на том, чтобы вы рассказали об этом.

Если вы не хотите сразу же испортить впечатление о себе, не начинайте обсуждать "эксы". При этом делать это не стоит ни в каком ключе - ни хвалить, ни осуждать.

Другие мужчины

Даже если вы не расцениваете другого мужчину как потенциального партнера, а просто восхищаетесь его физическими качествами, ваш партнер может воспринимать подобное как личное оскорбление.

Представьте, если бы он начал при вас хвалить фигуру или красивые глаза вашей общей знакомой или просто прошедшей мимо незнакомки. Вам было бы приятно? Так же и мужчин передернет, если вы одобрительно будете отзываться о муже подруги или о случайном прохожем.

Менструация

Обсуждать интимные вопросы необходимо, но без лишних подробностей и очень дозированно. Вряд ли ваш партнер захочет слышать о количестве и цвете ваших физиологических жидкостей.

В конце концов, большинство женщин также знают не так уж много об особенностях мужского организма.