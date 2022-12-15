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"Обговорила з терапевтом": Кацуріна відреагувала на пісню Дорофєєвої та екс-чоловіка

Новость на русском →
Четвер 15 грудня 2022 19:34
"Обговорила з терапевтом": Кацуріна відреагувала на пісню Дорофєєвої та екс-чоловіка Даша Кацуріна відреагувала на пісню Дорофєєво (фото: instagram.com.dasha.katsurina)
Автор: Тетяна Самарук

Нещодавно українська співачка Надя Дорофеєва випустила нову пісню в дуеті зі своїм хлопцем Мішею Кацуріним. На трек відреагувала колишня дружина ресторатора Даша Кацуріна.

Про це вона розповіла на своїй сторінці в Telegram.

За її словами, в Instagram від користувачів їй надійшло близько 80% питань про те, що вона думає про пісню Дорофєєвої "Щоб не було".

&quot;Обговорила з терапевтом&quot;: Кацуріна відреагувала на пісню Дорофєєвої та екс-чоловікаДаша Кацуріна відреагувала на пісню Дорофєєвої (скрін)

Вона зазначила, що в неї немає на це часу та коментувати вона цього не хоче. Однак, трек вона все ж обговорила з подругами та терапевтом.

"Але насправді чесно так: трек я обговорила з подругами та терапевтом, коментувати не хочу", - написала Даша Кацуріна.

Нагадаємо, що у березні цього року Даша та Міша оголосили про розлучення. У червні 2022 року Кацурін підтвердив, що зустрічається зі співачкою Надією Дорофєєвою.

Згодом з'ясувалось, що Дантес, колишній чоловік Дорофєєвої, вирішив почати зустрічатися з Дашею.

Раніше ми повідомляли про те, як виглядала Даша Кацуріна до шлюбу та зустрічі з Дантесом.

Також Кацуріна зізналася, що забрала чоловіка з сім'ї.

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Надя Дорофеєва Даша Кацуріна Міша Кацурін