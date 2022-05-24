Обезьянья оспа. Так ли страшен черт, как его рисуют?

Оспа обезьян уже наделала шума во многих странах мира и люди опасаются, чтобы этот вирус не стал повторением COVID-19. Врачи объясняют, что этот вид оспы появился не вчера и заразиться им шансы не особо велики.

Как передается оспа обезьян и насколько опасно это заболевание, рассказала врач Дарья Симчук.

Опять новый вирус?

Нет, оспа обезьян известна с 1958 года. Была вспышка среди лабораторных обезьян. Эта зараза принадлежит к роду Orthopoxvirus семейства Poxviridae, и является родственником натуральной оспы (истребленной прививками), и вируса коровьей оспы.

Первый случай оспы обезьян у человека был обнаружен в 1970 году в Демократической Республике Конго. Затем иногда обнаруживались в ряде других центрально- и западноафриканских стран.

Откуда взялся вирус сейчас?

А сейчас появились сообщения о заболевании из разных стран, в которых ранее оспы обезьян не было. В частности - в Европе и Северной Америке.

Где живет вирус?

Резервуаром вируса подозревают африканских грызунов, ну и зараженных приматов. Передача вируса происходит от животного к человеку, от человека к человеку, от матери к ребенку во время беременности и родов или от зараженных материалов.

Как вирус попадает в организм человека?

Вирус проникает в организм через поврежденную кожу, дыхательные пути или слизистые (глаза, нос, рот, половые органы). От животного к человеку через укусы или царапины, приготовление мяса, прямой или не прямой контакт с зараженными жидкостями организма, например, через грязную подстилку.

От человека к человеку передача происходит через большие дыхательные капли или контактно. Капли такого размера не распространяются далеко, поэтому требуется длительный тесный контакт лицом к лицу.

Контактный путь включает прямой или косвенный контакт с жидкостями организма или зараженным материалом, например, через загрязненную одежду или белье.

Как отмечает врач, обнаруженные случаи включают мужчин гомосексуальных и бисексуальных. Однако инфекционисты призывают быть внимательнее к пациентам при наличии у них высыпаний, независимо от того, были ли у этих лиц факторы риска по поводу оспы обезьян в анамнезе, их гендера и ориентации.

Какие есть факторы риска

Путешествия в страны Центральной или Западной Африки, часть Европы или другие места, где была обнаружена оспа обезьян - на протяжении месяца до появления симптомов.

Контакт с человеком, у которого подтверждена оспа обезьян или есть подозрение на это заболевание.

Симптомы оспы обезьян

Инкубационный период составляет 7-14 дней, но может быть от 5 до 21 дня. Заболевание начинается с лихорадки, озноба, слабости, головной боли и боли в мышцах, увеличения лимфатических узлов.

Высыпания появляются через 1-3 дня после лихорадки. Стадии высыпания: макулы-папулы-везикулы-пустулы-струпы. Элементы высыпаний размещены глубоко, твердые и хорошо очерчены. Появляется на лице, ладонях, подошвах, бывает в зоне половых органов.

Поражения могут сливаться между собой. Есть данные о "стартовом высыпании" в генитальных участках без лихорадки

Высыпания при оспе обезьян можно спутать со вторичным сифилисом, герпесом или ветряной оспой.

Подтвердить диагноз можно только на основе ПЦР теста из содержимого везикулы.

Сколько длится заболевание?

Обычно заболевание длится 2-4 недели, проходит самостоятельно без лечения. Смертность - 1 человек на 100 больных (данные из Африки) - приблизительно 1%. И это касается новорожденных, людей с иммунодефицитом.

Тот же ковид смертелен в пределах 0,2% -8%, в зависимости от возраста и сопутствующих заболеваний. Но не торопитесь бояться - ковид в десятки раз заразнее.

Профилактика и лечение

На данный момент существует уже готовая вакцина. Ею прививали отдельных лиц с рисском профессионального влияния ортопоксвирусов. Это живые вакцины JYNNEOS ACAM2000, одобренные FDA. Вакцинация от натуральной оспы также имеет эффект (не от ветрянки)

Как уберечься от оспы обезьян

Избегайте контакта с инфицированными животными (включая животных, которые были больны или найдены мертвыми в районах, где встречается оспа обезьян)

Избегайте контакта с любыми материалами, например, постель, пеленки, которые контактировали с больным животным или человеком.

Придерживайтесь обязательной гигиены рук после контакта с инфицированными животными или людьми.

Сейчас не существует доказанного безопасного лечения вирусной оспы обезьян. Для борьбы со вспышкой оспы обезьян в США будут использовать вакцину против оспы, противовирусные препараты и иммуноглобулин коровьей оспы (VIG)

"Не спешите паниковать поперед батька в пекло! Мойте руки, не контактируйте тесно и интимно с кем попало и будет вам счастье", - резюмировала врач.