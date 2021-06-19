Обезвоживание организма: как вовремя заметить и помочь себе

Украинцев предупредили, что обезвоживание (дегидратация) организма может привести к ряду неприятных симптомов. В частности, организм может перестать нормально функционировать.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины.
Обезвоживание организма - это тяжелое болезненное состояние организма, возникающее вследствие нехватки жидкости, необходимой для обычной жизнедеятельности всех систем и органов.
Так, специалисты объяснили, как определить симптомы обезвоживания и его избежать.
По центру, на легкую или умеренную дегидратацию указывают следующие признаки:
Кроме того, знаками сильного обезвоживания являются:
Симптомы обезвоживания у младенцев и маленьких детей:
Кроме этого, дегидратацию организма могут вызвать следующие состояния организма: диарея, рвота, чрезмерное потоотделение, употребление диуретиков и тому подобное.
Фото: как уменьшить обезвоживание организма (facebook.com/phc.org.ua)
Для того чтобы защитить организм от обезвоживания, нужно::
Также при любых симптомах обезвоживания в ЦОС советуют обязательно обращаться к семейному врачу.
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