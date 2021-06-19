Зневоднення організму: як вчасно помітити та допомогти собі

Українців попередили, що зневоднення (дегідратація) організму може призвести до низки неприємних симптомів. Зокрема, організм може перестати нормально функціонувати.
Про це повідомляє Центр громадського здоров’я України.
Зневоднення організму – це тяжкий хворобливий стан організму, що виникає внаслідок браку рідини, необхідної для звичайної життєдіяльності усіх систем і органів.
Так, фахівці пояснили, як визначити симптоми зневоднення та його уникнути.
За центру, на легку чи помірну дегідратацію вказують наступні ознаки:
Окрім того, знаками сильного зневоднення є:
Симптоми зневоднення у немовлят та маленьких дітей:
Окрім цього, дегідратацію організму можуть викликати такі стани організму: діарея, блювота, надмірне потовиділення, вживання діуретиків тощо.
Фото: як зменшити зневоднення організму (facebook.com/phc.org.ua)
Для того аби захистити організм від зневоднення, потрібно::
Також при будь-яких симптомах зневоднення у ЦГЗ радять обов'язково звертатися до сімейного лікаря.
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