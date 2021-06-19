Обезвоживание организма: как вовремя заметить и помочь себе
Украинцев предупредили, что обезвоживание (дегидратация) организма может привести к ряду неприятных симптомов. В частности, организм может перестать нормально функционировать.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины.
Чем опасно обезвоживание организма?
Обезвоживание организма - это тяжелое болезненное состояние организма, возникающее вследствие нехватки жидкости, необходимой для обычной жизнедеятельности всех систем и органов.
Как определить обезвоживание?
Так, специалисты объяснили, как определить симптомы обезвоживания и его избежать.
По центру, на легкую или умеренную дегидратацию указывают следующие признаки:
- жажда;
- сухость во рту;
- маленькое количество мочи при мочеиспускании;
- темно-желтый цвет мочи;
- сухая, прохладная кожа;
- головная боль;
- судороги мышц.
Кроме того, знаками сильного обезвоживания являются:
- мочеиспускание менее четырех раз в день или отсутствие мочи;
- очень сухая кожа;
- ощущение головокружения;
- учащенное сердцебиение;
- учащенное дыхание;
- ввалившиеся глаза;
- сонливость, вялость, растерянность и раздражительность;
- кратковременная потеря сознания.
Симптомы обезвоживания у младенцев и маленьких детей:
- сухость во рту;
- отсутствие слез при плаче;
- сухие подгузники в течение 3 часов;
- впалые глаза, щеки, мягкий Родничок на верхушке черепа;
- сонливость, слабость, дряблость или раздражительность.
Кроме этого, дегидратацию организма могут вызвать следующие состояния организма: диарея, рвота, чрезмерное потоотделение, употребление диуретиков и тому подобное.
Фото: как уменьшить обезвоживание организма (facebook.com/phc.org.ua)
Как уменьшить риск обезвоживания
Для того чтобы защитить организм от обезвоживания, нужно::
- Пить жидкость, когда есть ощущение симптомов обезвоживания.
- Если тяжело пить, из-за того, что плохо себя чувствуете, начните с маленьких глотков, а затем постепенно пейте больше.
- В течение дня пить достаточно, чтобы моча имела бледно-желтый или прозрачный цвет.
- Пить, когда есть больший риск обезвоживания. Например, если у вас рвота, обильное потоотделение или диарея.
Также при любых симптомах обезвоживания в ЦОС советуют обязательно обращаться к семейному врачу.
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