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Обезвоживание организма: как вовремя заметить и помочь себе

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Суббота 19 июня 2021 17:53
Обезвоживание организма: как вовремя заметить и помочь себе Фото: обезвоживание организма (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Тетяна Самарук

Украинцев предупредили, что обезвоживание (дегидратация) организма может привести к ряду неприятных симптомов. В частности, организм может перестать нормально функционировать.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины.

Чем опасно обезвоживание организма?

Обезвоживание организма - это тяжелое болезненное состояние организма, возникающее вследствие нехватки жидкости, необходимой для обычной жизнедеятельности всех систем и органов.

Как определить обезвоживание?

Так, специалисты объяснили, как определить симптомы обезвоживания и его избежать.

По центру, на легкую или умеренную дегидратацию указывают следующие признаки:

  • жажда;
  • сухость во рту;
  • маленькое количество мочи при мочеиспускании;
  • темно-желтый цвет мочи;
  • сухая, прохладная кожа;
  • головная боль;
  • судороги мышц.

Кроме того, знаками сильного обезвоживания являются:

  • мочеиспускание менее четырех раз в день или отсутствие мочи;
  • очень сухая кожа;
  • ощущение головокружения;
  • учащенное сердцебиение;
  • учащенное дыхание;
  • ввалившиеся глаза;
  • сонливость, вялость, растерянность и раздражительность;
  • кратковременная потеря сознания.

Симптомы обезвоживания у младенцев и маленьких детей:

  • сухость во рту;
  • отсутствие слез при плаче;
  • сухие подгузники в течение 3 часов;
  • впалые глаза, щеки, мягкий Родничок на верхушке черепа;
  • сонливость, слабость, дряблость или раздражительность.

Кроме этого, дегидратацию организма могут вызвать следующие состояния организма: диарея, рвота, чрезмерное потоотделение, употребление диуретиков и тому подобное.

Обезвоживание организма: как вовремя заметить и помочь себе

Фото: как уменьшить обезвоживание организма (facebook.com/phc.org.ua)

Как уменьшить риск обезвоживания

Для того чтобы защитить организм от обезвоживания, нужно::

  • Пить жидкость, когда есть ощущение симптомов обезвоживания.
  • Если тяжело пить, из-за того, что плохо себя чувствуете, начните с маленьких глотков, а затем постепенно пейте больше.
  • В течение дня пить достаточно, чтобы моча имела бледно-желтый или прозрачный цвет.
  • Пить, когда есть больший риск обезвоживания. Например, если у вас рвота, обильное потоотделение или диарея.

Также при любых симптомах обезвоживания в ЦОС советуют обязательно обращаться к семейному врачу.

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