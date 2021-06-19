Зневоднення організму: як вчасно помітити та допомогти собі
Українців попередили, що зневоднення (дегідратація) організму може призвести до низки неприємних симптомів. Зокрема, організм може перестати нормально функціонувати.
Про це повідомляє Центр громадського здоров’я України.
Чим небезпечне зневоднення організму?
Зневоднення організму – це тяжкий хворобливий стан організму, що виникає внаслідок браку рідини, необхідної для звичайної життєдіяльності усіх систем і органів.
Як визначити зневоднення?
Так, фахівці пояснили, як визначити симптоми зневоднення та його уникнути.
За центру, на легку чи помірну дегідратацію вказують наступні ознаки:
- спрага;
- сухість у роті;
- маленька кількість сечі при сечовипусканні;
- темно-жовтий колір сечі;
- суха, прохолодна шкіра;
- головний біль;
- судоми м’язів.
Окрім того, знаками сильного зневоднення є:
- сечовипускання менш як чотирьох разів на день або відсутність сечі;
- дуже суха шкіра;
- відчуття запаморочення;
- прискорене серцебиття;
- прискорене дихання;
- запалі очі;
- сонливість, млявість, розгубленість та дратівливість;
- короткочасна втрата свідомості.
Симптоми зневоднення у немовлят та маленьких дітей:
- сухість у роті;
- відсутність сліз при плачі;
- сухі підгузки протягом 3 годин;
- запалі очі, щоки, м’яке джерельце на верхівці черепа;
- сонливість, слабкість, в’ялість або дратівливість.
Окрім цього, дегідратацію організму можуть викликати такі стани організму: діарея, блювота, надмірне потовиділення, вживання діуретиків тощо.
Фото: як зменшити зневоднення організму (facebook.com/phc.org.ua)
Як зменшити ризик зневоднення
Для того аби захистити організм від зневоднення, потрібно::
- Пити рідину, коли є відчуття симптомів зневоднення.
- Якщо важко пити, через те, що погано себе почуваєте, почніть з маленьких ковтків, а потім поступово пийте більше.
- Протягом дня пити достатньо, аби сеча мала блідо-жовтий або прозорий колір.
- Пити, коли є більший ризик зневоднення. Наприклад, якщо у вас блювота, рясне потовиділення або діарея.
Також при будь-яких симптомах зневоднення у ЦГЗ радять обов'язково звертатися до сімейного лікаря.
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