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Обернулся, но было поздно: под Киевом поезд сбил 21-летнего парня

STYLERЖизнь    08.07.2019 - 16:36
Обернулся, но было поздно: под Киевом поезд сбил 21-летнего парня
Парня сбил поезд (Коллаж РБК-Украина)

Парень во время трагедии был в наушниках

В Фастовском районе Киевской области поезд наехал на 21-летнего парня, который шел по путям и не слышал состав. Молодой человек не услышал приближение транспорта из-за того, то был в наушниках. Об этом сообщается на странице Киев Оперативный в Facebook.

Трагедия произошла на 915 километре пути Фастов-Сорочий Брод. В 05.30 утра парень возвращался с празднования Ивана-Купала.

 

Машинист сигналом пытался предупредить, но парень все равно не услышал. Когда он обернулся - уже было поздно. Молодой человек проживал в с. Малая Снитинка, до дома ему оставалось 600 метров.

Обернулся, но было поздно: под Киевом поезд сбил 21-летнего парняСкриншот поста (facebook.com/KyivOperativ)

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.3 ст. 276 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта). Следствие продолжается.

Обернулся, но было поздно: под Киевом поезд сбил 21-летнего парняФото: Погибший парень (facebook.com/KyivOperativ)

Как ранее мы писали, Укрзализныця, которую постоянно критикуют за грязные туалеты, мокрую постель, капающий с потолка дождь, сквозящие окна зимой и невыносимую жару летом, в этот раз удивила пассажиров приятными бонусами. 

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