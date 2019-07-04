Мальчик чуть не погиб в свой день рождения: Укрзализныця угодила в новый скандал

Укрзализныця попала в новый скандал (Фото: коллаж РБК-Украина)

В Киеве на вокзале на ребенка свалилось окно поезда

Укрзализныця угодила в очередной скандал из-за инцидента с окном в вагоне поезда, которое упало на ребенка. К счастью, мальчика удалось вовремя выхватить из-под осколков и железа, и он отделался небольшой царапиной и испугом. О происшествии рассказала жительница Киева Светлана Георгиевна на своей странице в Facebook.

Ее муж заметил, как верхняя часть окна вагона №14 поезда 146/145 сообщением Измаил - Киев свалилась на мальчика Матвея, который отмечал свой шестой день рождения.

Он быстро оттянул именинника от падающей на него тяжелой, стеклянной в железе форточки.

"Только что - на въезде в Киев, район Жулян, вагон не вынес радости от встречи со столицей Украины и уронил... окно. На ребенка шести лет от роду... такой вот подарок от родного государства ко дню рождения мальчика Матвея, купившего, заметьте, билет за немалые после подорожания деньги", - написала киевлянка.

Она рассказала, что ее супруг ехал с детьми и успел выхватить малыша.

"Так что - бойтесь Укрзализныци, дары приносящей!" - с сарказмом отметила Светлана.

Фото: facebook.com/yaptitsa

В комментариях к сообщению пользователи сети возмущаются ужасным инцидентом и отмечают, что ребенку жутко повезло благодаря внимательности и быстрой реакции мужчины.

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Как сообщалось ранее, 23 июня в Днепре на станции "Диевка-1" загорелась электричка с пассажирами. В сети показали видео инцидента. Отметим, что за день до этого такая же неприятность произошла в составе на станции "169 километр" в Днепропетровской области.

Напомним, недавно Укрзализныця попала в скандал из-за жутких условий в электричке Львов - Ровно. В сети опубликовали видео, на котором видно ужасное состояние пассажирских вагонов электропоезда.