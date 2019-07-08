Обернувся, але було пізно: під Києвом поїзд збив 21-річного хлопця

Хлопця збив потяг (Колаж РБК-Україна)

Хлопець під час трагедії був у навушниках

У Фастівському районі Київської області поїзд наїхав на 21-річного хлопця, який йшов по шляхах і не чув складу. Молодий чоловік не почув наближення транспорту через те, що був у навушниках. Про це повідомляється на сторінці Київ Оперативний в Facebook.

Трагедія сталася на 915 кілометрі шляху Фастів-Сорочий Брід. О 05.30 ранку хлопець повертався зі святкування Івана-Купала.

Машиніст сигналом намагався попередити, але хлопець все одно не почув. Коли він обернувся - було вже пізно. Молодий чоловік проживав в с. Мала Снітинка, до будинку йому залишалося пройти 600 метрів.

Скріншот поста (facebook.com/KyivOperativ)

За даним фактом порушено кримінальну виробництво за ч. 3 ст. 276 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного або повітряного транспорту). Слідство триває.

Фото: Загиблий хлопець (facebook.com/KyivOperativ)

Як раніше ми писали, Укрзалізниця, яку постійно критикують за брудні туалети, мокру постіль, що капає зі стелі дощ, сквозящие вікна взимку і нестерпну спеку влітку, в цей раз здивувала пасажирів приємними бонусами.

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