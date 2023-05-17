Обережно, кліщі! Що потрібно знати про цих комах усім українцям

Як уберегтися від кліщів

Кліщі живуть у високій траві та кущах і стрибнути на вас з дерева не можуть. Чутки про те, що вони вміють стрибати, – це міф. Тому на природі намагайтеся уникати високої трави та кущів. Це стосується не лише лісу, а й парків.

На прогулянки та пікніки намагайтеся одягати світлий одяг – так ви швидше помітите чорну точку, яка повзе до вашого тіла. Зазвичай кліщ у пошуку їжі рухається знизу вгору і дуже повільно. І він чекає, доки ви присядете на траву відпочити. Поки ви перебуваєте в русі, зловити кліща складно.

Під час вилазки на природу оглядайте себе, дітей, собак – кожні дві години та обов'язково вдома. Зніміть весь одяг і ретельно перевірте всі місця, куди він міг присмоктатися. Проблема в тому, що сам укус кліща людина не відчуває – комаха виробляє анестетик при укусі.

Чим довше він перебуватиме на вашому тілі - тим більше ризику отримати від нього якусь інфекцію. Тому огляд – це дуже важливо.

На природі намагайтеся використовувати спеціальні репеленти від кліщів. У складі таких засобів мають бути такі препарати:

пікардин (KBR 3023)

IR 3535

DEET (ДЕТА)

OLE (ефірна олія лимонного евкаліпту)

параментан-діол (PMD)

перметрин

Зверніть увагу! Деякі засоби не можна використовувати для дітей віком до 2 місяців, деякі - до трьох років. Уважно прочитайте інструкцію та намагайтеся не наносити на шкіру, якщо у вас є рани чи подразнення. А ось одяг та взуття – обробіть обов'язково.

Що робити, якщо кліщ вже вкусив

Насамперед - витягнути його. Забудьте про застарілі бабусині поради - намазати олією, лаком, вазеліном. Не крутіть його руками та не випалюйте.

Вам потрібен спеціальний інструмент - пінцет із гострими кінчиками або спеціальна ручка-ласо (нею крутити кліща можна). Все це продається у звичайних чи ветеринарних аптеках. Якщо ви сумніваєтеся - зверніться за допомогою до будь-якої амбулаторії.

Після того, як витягли кліща, перша думка: чи не заразний він був? Перевірити це на 100% неможливо. І тягнути в лабораторію комаху, яка пробула в тілі недовго – немає сенсу.

Тим більше, що неінфікований кліщ не гарантія, що вас не вкусив інший, який встиг втекти.

Якщо ваш екземпляр був великого розміру, значить він харчувався вами довго – а це привід звернутися до сімейного лікаря та отримати рецепт на антибіотик для профілактики хвороби Лайма. Самостійно приймати антибіотик не можна!

Як виявляється хвороба Лайма

Симптоми зараження можуть з'явитися через кілька днів/кілька тижнів, і через кілька місяців. Зазвичай з'являються такі симптоми: