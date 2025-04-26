Обережно, гості! Які 7 неприбраних місць завжди псують враження про хазяїв

Коли ми запрошуємо до себе гостей, завжди хочеться, щоб після візиту залишилися лише найкращі спогади. Але іноді неохайність проявляється в дрібницях, які гості помічають першими.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про місця, на які гості завжди звертають увагу в чужому домі.

Кухонний гарнітур

Кухня - перше місце, куди зазвичай запрошують гостей, тому вона має бути охайною. Навіть простий кухонний гарнітур може виглядати акуратно, якщо не має тріщин, подряпин чи брудних плям.

Важливо перевіряти, чи не провисають дверцята шафок, чи не скриплять петлі. Замість дорогих меблів краще зробити ставку на чистоту та доглянутість. Навіть скромна кухня з охайним виглядом створює затишну атмосферу.

Сантехніка

Стара сантехніка одразу кидається у вічі. Протікаючі крани, іржаві батареї або облізлі труби викликають неприємні емоції у будь-якого гостя. Брудна раковина чи ванна, обмилки з волоссям - усе це свідчить про нехтування гігієною.

Варто слідкувати не лише за технічним станом сантехніки, а й за чистотою навколо. Гостям буде приємніше, якщо у ванній усе виглядає свіжо й охайно.

Запах

Мешканці часто не помічають запахів у власному домі, тоді як гості відчувають їх миттєво. Запах тварин, тютюну, вогкості чи старості псує настрій та створює негативне враження.

Щоб уникнути цього, варто користуватися витяжками, регулярно провітрювати приміщення і використовувати нейтральні аромати. Приємний аромат свіжості або випраної білизни діє краще за будь-який освіжувач повітря. Головне - уникати надто різких чи штучних запахів.

Взуття в коридорі

Перш ніж увійти до кімнати, гість зазвичай знімає взуття в коридорі. Якщо там панує хаос, це одразу впадає в очі. Розкидане взуття, бруд або сезонні черевики, що давно не використовуються, - усе це створює відчуття безладу.

Просте рішення - встановити поличку або закриту тумбу для взуття. І навіть у малому коридорі можна навести порядок без зайвих витрат.

Щоб удати приємне враження на гостей, треба прибрати головні місця у квартирі (фото: Freepik.com)

Перше враження - з порога

Навіть не заходячи в дім, гість оцінює те, що бачить на вході. Обшарпані вхідні двері, старі килимки або брудна підлога одразу знижують загальну оцінку.

Навіть якщо немає можливості замінити двері, їх можна помити, підфарбувати або прикрасити. Чистота порога - це наче візитна картка господаря. І саме вона задає тон усьому візиту.

Захаращеність

Коли в домі надто багато речей, зникає відчуття простору. Якщо на кожній поверхні щось лежить, виникає враження безладу, навіть коли все вимито до блиску. Не варто перетворювати житло на склад непотрібних речей.

Практичні рішення - закриті шафи, коробки, кошики або балкони для зберігання. Чим менше видно речей - тим більш гармонійно сприймається інтер’єр.

Інтимні дрібниці

Залишені на видному місці гігієнічні предмети або особисті речі можуть поставити гостей у незручне становище. Особливо це стосується ванної кімнати: щітки, обмилки, косметика мають бути організовані. Жіночі гігієнічні засоби, наприклад, краще тримати у шафці.