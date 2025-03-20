7 секретів догляду за м’якими меблями, щоб вони завжди були як нові

М'які меблі - це не лише елемент інтер'єру, але й важлива частина домашнього затишку. Однак для того, щоб вони служили довго і зберігали свій вигляд, за ними потрібно правильно доглядати.

РБК-Україна (проєкт Styler) надає прості, але дуже ефективні поради, які допоможуть вам уникнути частих проблем з меблями та полегшать щоденний догляд.

Лід проти жувальної гумки

Якщо жувальна гумка прилипла до оббивки і її не вдається прибрати стандартними способами, можна скористатися льодом. Просто прикладіть лід до гумки на 2-3 хвилини - вона затвердіє, і її буде легко зняти пластиковим шпателем.

Головне - не робити різких рухів, щоб не пошкодити тканину. Цей метод допомагає зберегти тканину в її первісному вигляді та уникнути пошкоджень.

Регулярна зміна подушок і перевертання матрац

Щоб уникнути деформації меблів, рекомендується раз на місяць міняти місцями подушки на дивані та перевертати матрац на ліжку. Це допоможе уникнути розтягування тканин і продовжить термін служби ваших меблів.

Для додаткового догляду періодично взбивайте подушки та провітрюйте їх на свіжому повітрі. Такий підхід дозволить не тільки зберегти вигляд меблів, але й забезпечить комфорт під час використання.

Кондиціонер для шкіри меблів

Шкіряні меблі вимагають особливого догляду. Для підтримки їх еластичності можна додати 1 чайну ложку кондиціонера для білизни в 200 мл води та акуратно протерти шкіру.

Додатково використовуйте спеціальні зволожуючі креми для шкіряних меблів, щоб уникнути тріщин і зберегти їх м'якість. Правильний догляд забезпечить довговічність ваших меблів і збереження її первісного вигляду.

Ароматна сода для свіжості

Щоб позбутися неприємних запахів на меблях і освіжити тканину, використовуйте харчову соду та ефірні олії. Змішайте соду з кількома краплями ефірної олії (наприклад, лимона чи чайного дерева) та розсипте суміш по оббивці. Через 20 хвилин просто пропилососьте. Це допоможе не тільки усунути запахи, але й подарує вашим меблям приємний аромат.

М'які меблі потребують постійного догляду (фото: Freepik.com)

Захист від сонячних променів

Прямі сонячні промені можуть серйозно пошкодити меблі: тканини вигоряють, а шкіра пересихає і тріскається. Щоб уникнути цього, правильно розмістіть меблі в приміщенні, а також використовуйте штори чи жалюзі, щоб захистити меблі від впливу ультрафіолету.

Це особливо важливо для світлих тканин і натуральних матеріалів. Не забувайте про це, щоб продовжити життя ваших м'яких меблів.

Боротьба з шерстю тварин

Якщо у вас є домашні тварини, шерсть на меблях - це неминучість. Використовуйте липкий ролик, щоб швидко і легко прибрати шерсть з поверхні меблів. Для глибокого очищення можна змочити гумову рукавичку водою та провести нею по тканині - шерсть збереться в грудки.

Також є спеціальні пилососи з насадками для видалення шерсті, що допоможе зробити прибирання ефективнішим.

Полірування шкіри для блиску та захисту

Шкіряні меблі потребують регулярного полірування для збереження їх блиску та гладкості. Використовуйте для цього м'яку тканину та уникайте агресивних чистячих засобів, які можуть пошкодити захисний шар шкіри.

Також важливо не перезволожувати поверхню, щоб уникнути появи плісняви. Для догляду за шкірою використовуйте тільки спеціалізовані засоби, які живлять і захищають матеріал від пошкоджень.

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