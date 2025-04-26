Осторожно, гости! Какие 7 неубранных мест всегда портят впечатление о хозяевах

Когда мы приглашаем к себе гостей, всегда хочется, чтобы после визита остались только самые лучшие воспоминания. Но иногда неряшливость проявляется в мелочах, которые гости замечают первыми.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о местах, на которые гости всегда обращают внимание в чужом доме.

Кухонный гарнитур

Кухня - первое место, куда обычно приглашают гостей, поэтому она должна быть опрятной. Даже простой кухонный гарнитур может выглядеть аккуратно, если не имеет трещин, царапин или грязных пятен.

Важно проверять, не провисают ли дверцы шкафчиков, не скрипят ли петли. Вместо дорогой мебели лучше сделать ставку на чистоту и ухоженность. Даже скромная кухня с опрятным видом создает уютную атмосферу.

Сантехника

Старая сантехника сразу бросается в глаза. Протекающие краны, ржавые батареи или облезлые трубы вызывают неприятные эмоции у любого гостя. Грязная раковина или ванна, обмылки с волосами - все это свидетельствует о пренебрежении гигиеной.

Стоит следить не только за техническим состоянием сантехники, но и за чистотой вокруг. Гостям будет приятнее, если в ванной все выглядит свежо и опрятно.

Запах

Жители часто не замечают запахов в собственном доме, тогда как гости чувствуют их мгновенно. Запах животных, табака, сырости или старости портит настроение и создает негативное впечатление.

Чтобы избежать этого, стоит пользоваться вытяжками, регулярно проветривать помещение и использовать нейтральные ароматы. Приятный аромат свежести или постиранного белья действует лучше любого освежителя воздуха. Главное - избегать слишком резких или искусственных запахов.

Обувь в коридоре

Прежде чем войти в комнату, гость обычно снимает обувь в коридоре. Если там царит хаос, это сразу бросается в глаза. Разбросанная обувь, грязь или сезонные ботинки, которые давно не используются, - все это создает ощущение беспорядка.

Простое решение - установить полочку или закрытую тумбу для обуви. И даже в малом коридоре можно навести порядок без лишних затрат.

Чтобы произвести приятное впечатление на гостей, надо убрать главные места в квартире (фото: Freepik.com)

Первое впечатление - с порога

Даже не заходя в дом, гость оценивает то, что видит на входе. Обшарпанные входные двери, старые коврики или грязный пол сразу снижают общую оценку.

Даже если нет возможности заменить дверь, ее можно помыть, подкрасить или украсить. Чистота порога - это как визитная карточка хозяина. И именно она задает тон всему визиту.

Захламленность

Когда в доме слишком много вещей, исчезает ощущение пространства. Если на каждой поверхности что-то лежит, возникает впечатление беспорядка, даже когда все вымыто до блеска. Не стоит превращать жилье в склад ненужных вещей.

Практичные решения - закрытые шкафы, коробки, корзины или балконы для хранения. Чем меньше видно вещей - тем более гармонично воспринимается интерьер.

Интимные мелочи

Оставленные на видном месте гигиенические предметы или личные вещи могут поставить гостей в неловкое положение. Особенно это касается ванной комнаты: щетки, обмылки, косметика должны быть организованы. Женские гигиенические средства, например, лучше держать в шкафчике.