Обережність чи агресія? Ось чому кіт може вас вкусити, коли ви його гладите

Біль чи дискомфорт

Ця причина найчастіша і пухнастий вихованець може кусатися у відповідь на спробу його погладити. У кота є фізичний дискомфорт у тій області, яку ви намагаєтеся погладити і його реакція - захисна.

Відсутність соціалізації

Кошенята або коти, які в ранньому віці не набули навичок соціалізації, можуть не знати, як адекватно реагувати на фізичний контакт. Вони можуть кусатися, тому що не знають іншого способу висловити незручність чи стрес.

Деколи дорослі коти, які виросли у вуличних умовах, кусаються через те, що звикли захищатися від жорстокого світу довкола. І будь-яка рука, яка до них тягнеться, сприймається вороже.

Занадто багато ласки

Деякі кішки можуть відчувати сильне навантаження через занадто інтенсивне або тривале погладжування. Це призводить їхню нервову систему до стану збудженості, викликає стрес і в результаті вони відповідають агресивно. Покусування - знак незадоволення.

Деякі коти мають більш чутливі ділянки, наприклад, живіт - такі місця потрібно гладити дуже акуратно.

Перевірка кордонів

Укус може бути способом для кота встановити кордони. Якщо він відчуває, що ви порушуєте його простір або робите щось некомфортне для тварини, він починає вас кусати, щоб показати свою незгоду з вашими діями.

Гра

Деколи коти кусаються, тому що сприймають вашу руку як знак гри. Це притаманно для молодих тварин, які ще розуміють, що укус - це боляче.

Що робити, якщо кіт кусається

Насамперед постарайтеся з'ясувати причину. Якщо це пов'язано зі здоров'ям чи стресом – проконсультуйтеся з ветеринаром.

Якщо це елемент гри чи прояв агресії внаслідок відсутності соціальних навичок – м'яко пояснюйте коту, що він робить боляче.

Заберіть руку, змініть тон – дайте зрозуміти, що вам теж неприємно. Можна твердо сказати слово "не можна" і в майбутньому кіт розумітиме, що це слово пов'язане із забороною.