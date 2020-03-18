O.Torvald сыграют безопасный концерт во время карантина

Женя Галич из группы O.Torvald (коллаж РБК-Украина)

Женя Галич и Ко сыграют для всех украинцев, которые находятся на карантине

Во время карантина в Украине из-за коронавируса популярная группа O.Torvald даст бесплатный онлайн-концерт для всех желающих. Коллектив, который отменил все выступления в марте, сыграет полноценный концерт из студии в пятницу, 20 марта.

"Мы решили устроить абсолютно безопасный онлайн-концерт для всех наших людей со всего мира. Настоящая вечеринка. Громко, драйвово, в полный звук. В перерывах между треками общаемся и пьем! Готовьте мощные аудио системы, заплатите за Интернет и запаситесь алкоголем! Мы не пользуемся общественным транспортом по дороге на студию. На студии будут только участники группы. Все меры безопасности будут соблюдены", - говорят участники O.Torvald.

Группа сыграет новые песни с альбома "Diller Kaifu", а также вспомнит прошлые альбомы. В перерывах между выступлением у зрителей будет возможность задать вопросы участникам группы и выиграть официальный мерч.

"Нам всем нужно понять одно: именно от каждого из нас зависит борьба с распространением вируса. Терпеть, экономить и оставаться дома - наше оружие против него. Но также для каждого важна поддержка и самореализация в такое время. Мы попробуем сыграть концерт для всех наших людей с домашней студии. Поговорить, выпить. Потусоваться онлайн. Присоединяйтесь", - призвал фронтмен группы Женя Галич.

Смотреть концерт можно на официальном сайте группы.

O.Torvald - Два Нуль Один Вісім

Напомним, что не так давно O.Torvald выпустили новый клип, в котором показали коронавирус, пропаганду России и затронули другие общественно важные темы.