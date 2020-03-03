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Коронавирус и пропаганда России стали "героями" нового видео O.Torvald

STYLERЖизнь    03.03.2020 - 15:01
Коронавирус и пропаганда России стали "героями" нового видео O.Torvald
Женя Галич в клипе O.Torvald на песню "Ненавиджу Вас Всіх"

O.Torvald сняли клип "Ненавиджу Вас Всіх", в котором показали коронавирус, сбитый самолет МАУ и войну в Украине

Коронавирус, который уже добрался до Украины, сбитый самолет МАУ, война на востоке нашей страны и многие другие социальные проблемы и трагедии попали на видео к песне группы O.Torvald "Ненавиджу Вас Всіх", которое было представлено музыкантами 3 марта.

В видео группа во главе с Женей Галичем выражает свое отношение к процессам, которые происходят в современном мире: конфликт Ирана и США, политические митинги в России, жестокое отношение к животным, сбитый Ираном самолет МАУ, пожар в Австралии, коронавирус COVID-2019, драки между народными депутатами в Раде, домашнее насилие, пропаганда России, Евромайдан, война между Россией и Украиной на Донбассе.

"В видео показано все то, что происходит с нами каждый день. Иногда мы забываем смотреть за тем, что не касается только нас, но касается другого. Как правило, нас беспокоят только наши проблемы, а на мой взгляд, нужно смотреть шире. Принцип "моя хата с краю" уже давно не работает, нужно действовать. И самое малое, что мы можем сделать, это обратить внимание на глобальные проблемы, которые действительно существуют", - комментирует клип Галич.

Смотрите новый клип группы O.Torvald "Ненавиджу Вас Всіх"

Текст песни "Ненавиджу Вас Всіх":

Стали дикими зграями ми
Ладні рвати на шмаття не згодних,
Чи все це наслідки зими,
Чи хтось зробив з нас самих голодних?
Стали слабкими, до слави жадібні,
Жалити стали ножами у спину,
Вже не спинити процес цей безжальний -
Брат на брата, батько на сина!

Я ненавиджу вас всіх,
Таких, хто ще живий
Згасає не горить.
Я ненавиджу вас всіх,
Тих хто відмовився від дій,
Злякався і мовчить.

С*ка, як можна бути сліпими,
Не бачити все це, не чути?!
Тисячі плачуть, тисячі гинуть,
Решта плюється отрутою.
Вам не потрібні сьогодні герої,
Вам потрібен месія,
Маєте те, на що заслужили,
Не здохніть, чекаючи дива.

Я ненавиджу вас всіх,
Таких, хто ще живий
Згасає не горить.
Я ненавиджу вас всіх,
Тих хто відмовився від дій,
Злякався і мовчить.

Напомним, что уже появились новые данные о мужчине, который завез коронавирус в Украину.

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