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O.Torvald заграють безпечний концерт під час карантину

STYLERЖиття    18.03.2020 - 11:48
O.Torvald заграють безпечний концерт під час карантину
Женя Галич з гурту O.Torvald (колаж РБК-Україна)

Женя Галич і Ко заграють для усіх українців, які перебувають на карантині

Під час карантину в Україні через коронавірус популярний гурт O.Torvald дасть безкоштовний онлайн-концерт для усіх бажаючих. Колектив, який відмінив всі виступи у березні, дасть повноцінний концерт зі студії у п'ятницю, 20 березня.

"Ми вирішили влаштувати абсолютно безпечний онлайн-концерт для всіх наших людей зі всього світу. Справжня вечірка. Голосно, драйвово, в повний звук. В перервах між треками спілкуємось і п‘єм! Готуйте потужні аудіо системи, проплатіть Інтернет і запасіться алкоголем! Ми не користуємось громадським транспортом дорогою на студію. На студії будуть лише учасники групи. Всі заходи безпеки будуть дотримані", - кажуть учасники O.Torvald.

Гурт заграє нові пісні з альбому "Diller Kaifu", а також згадає минулі альбоми. У перервах між виступом у глядачів буде можливість поставити запитання учасникам гурту та виграти офіційний мерч.

"Нам всім потрібно зрозуміти одне: саме від кожного з нас залежить боротьба з розповсюдженням вірусу. Терпіти, економити і лишатися вдома - наша зброя проти нього. Але також для кожного важлива підтримка і самореалізація в такий час. Ми спробуємо заграти концерт для всіх наших людей з домашньої студії. Поговорити, випити. Потусуватися онлайн. Приєднуйтесь", - закликав фронтмен гурту Женя Галич.

Дивитися концерт можна на офіційному сайті гурту.

O.Torvald - Два Нуль Один Вісім

Нагадаємо, що не так давно O.Torvald випустили новий кліп, у якому показали коронавірус, пропаганду Росії та зачепили інші суспільно важливі теми.

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