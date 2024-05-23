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"О, Боже, ти його не забирай": Юркеш зворушив піснею у День Героїв

Четвер 23 травня 2024 16:33
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"О, Боже, ти його не забирай": Юркеш зворушив піснею у День Героїв Юрій Юрченко (фото: прес-служба артиста)
Автор: Тетяна Самарук

У День Героїв, що відзначають 23 травня, гурт Yurcash на чолі з Юрієм Юрченком, який служить в ЗСУ, випустив свіжу версію вже відомої пісні "Тільки не сьогодні".

РБК-Україна (проект Styler) розповідає більше про трек, від якого тілом пробігають мурашки.

Що відомо про ремікс на "Тільки не сьогодні"

Нову версію треку, оригінал якого був випущений в річницю початку повномасштабного вторгнення й отримав чималий розголос, зробив івано-франківський музикант keeroo.

Цікаво, що в історії Yurcash раніше не було жодного реміксу, тому цей кейс став доволі експериментальним.

Причиною стало не тільки класичне індустріальне бажання популяризувати трек, а й певні музичні думки.

Один з продюсерів оригіналу Віталій Климов відчув в пісні вайб тріп-хопу і вирішив довершити його, залучивши до цієї роботи keeroo, який перед тим якраз ремікси не робив, а більш знаний як виконавець електронної музики, бітмейкер та аранжувальник.

&quot;О, Боже, ти його не забирай&quot;: Юркеш зворушив піснею у День ГероївЮрій Юрченко (фото: прес-служба артиста)

Сам Юрій Юрченко, зрозумівши його ідею, одразу гаряче підтримав цей проєкт. Ба більше: він принципово не втручався у творчий процес.

"Я вважаю, що мала бути повна творча свобода… Можливо, тому і задоволений результатом… Бо якби я туди влазив, то це не було б окремою мистецькою роботою…" - коментує артист.

"Будь-яка музика має викликати певні емоції, певний стан. Ремікс на пісню, яка сама по собі драматична, не проста, здавалось неможливий, тому що ремікси на військові пісні - це щось ніби навіть "дике"… Але коли я вперше почув ескіз, то мене справді відкинуло в пекло війни, я знову побачив як це все відбувається… Війна - це апокаліпсис, це страшно… І це передано реміксом повністю…", - додає він.

Додамо, що дата релізу реміксу, звичайно, не є випадковою, адже День Героїв - справді сакральний для кожного українця.

"Ми маємо пам’ятати Героїв, завдячуючи яким ми маєм і досьогодні вільну і незалежну Україну… Українці - не войовнича нація, але ми мусимо захищати нашу землю… Отака в нас давня історичну тяглість поколінь в боротьбі здебільшого з одним і тим же ворогом… І маємо надію, що справу буде вирішено нинішніми українцями, які перервуть драматичну естафету і не лишать цю війну своїм нащадкам…" - резюмував лідер Yurcash.

&quot;О, Боже, ти його не забирай&quot;: Юркеш зворушив піснею у День Героїв

&quot;О, Боже, ти його не забирай&quot;: Юркеш зворушив піснею у День ГероївЮрій Юрченко (фото: прес-служба артиста)

Раніше ми повідомляли, Юрко Юрченко потрапив до лікарні після благодійного концерту. Лікарі виявили в нього проблеми зі слухом.

Також ми писали, що DZIDZIO заспівав із незрячою дівчинкою-волонтеркою і розчулив українців.

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