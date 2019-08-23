Нырял с инструкторами: на украинском курорте произошло ЧП (фото)

На популярном курорте под Николаевом погиб дайвер, который нырял вместе с инструкторами около Кинбурнской косы возле Очакова. Как сообщили 23 августа в пресс-службе ГСЧС в Николаевской обласьи, трагедия произошла вчера днем.

Спасателей вызвали помочь эвакуировать мужчину 1984 года рождения, которому стало плохо во время ныряний в акватории Черного моря - дайвер потерял сознание.

За пострадавшим поспешили сотрудники ГСЧС на спасательном катере UMS-600, его перевезли на полуостров, где уже ждали медики на "скорой".

Мужчину пытались реанимировать, однако к сожалению жизнь мужчины спасти не удалось.

На курорте под Николаевом во время занятия дайвингом погиб дайвер (Фото: mk.dsns.gov.ua)

Мужчину за 1 км от шпиля Кинбурнской косы обучали дайвингу два инструктора, передают "Факты". В то время, как двое ныряли, один из инструкторов находился наверху.

ЧП произошло в момент, когда два человека находились на глубине около семи метров. Мужчина подал сигнал, что ему плохо, после чего ныряльщики стали подниматься вверх.

Обучаемый вынырнуть самостоятельно не смог и стал тонуть. Тогда мужчину подхватил инструктор и вытащил на поверхность.

После этого тренеры по дайвингу вызвали спасателей, чтобы перевезти мужчину на сушу и там оказать ему всю необходимую помощь. К несчастью, инцидент закончился трагически.

Фото: скрин google.com.ua/maps

Как сообщалось ранее, на популярном курорте на Азовском море в Кирилловке спасателям удалось предотвратить гибель восьми человек, которых отнесло в море на несколько километров.

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