Пірнав із інструкторами: на українському курорті сталася НП (фото)

На популярному курорті під Миколаєвом загинув дайвер, який пірнав разомі з інструкторами біля Кінбурнської коси неподалік від Очакова. Як повідомили 23 сепрня в прес-службі ДСНС в Миколаївській обласьи, трагедія сталася вчора вдень.

Рятувальників викликали допомогти евакуювати чоловіка 1984 року народження, якому стало зле під час пірнань в акваторії Чорного моря - дайвер втратив свідомість.

За потерпілим поспішили працівники ДСНС на рятувальному катері UMS-600, його перевезли на півострів, де вже чекали медики "швидкої".

Чоловіка намагалися реанімувати, однак, на жаль, врятувати життя чоловіка не вдалося.

На курорті під Миколаєвом під час заняття дайвінгом загинув дайвер (Фото: mk.dsns.gov.ua)

Чоловіка за 1 км від шпилю Кінбурнської коси навчали дайвінгу два інструктори, передають "Факти". В той час, як двоє пірнали, один з інструкторів перебував на поверхні.

НП сталася в момент, коли дві людини знаходилися на глибині близько семи метрів. Чоловік подав сигнал, що йому зле, після чого нирці стали підніматися нагору.

Учень виринути самостійно не зміг і став тонути. Тоді чоловіка підхопив інструктор і витягнув на поверхню.

Після цього тренери з дайвінгу викликали рятувальників, щоб перевезти чоловіка на сушу і там надати йому всю необхідну допомогу. Нажаль, інцидент закінчився трагічно.

Фото: скрін google.com.ua/maps

Як повідомлялося раніше, на популярному курорті на Азовському морі в Кирилівці рятувальникам вдалося запобігти загибелі 8 людей, яких віднесло в море на кілька кілометрів.

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