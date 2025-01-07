Nvidia представила відеокарти RTX 5070/5080/5090. Вони в 2 рази швидші за минуле покоління

Характеристики відеокарт

На виставці CES генеральний директор Nvidia Дженсен Хуанг анонсував нове покоління відеокарт RTX 50. У серію увійшли чотири моделі: флагманська RTX 5090 за 1999 доларів, RTX 5080 за 999 доларів, RTX 5070 Ti за 749 доларів і RTX 5070 за 549 доларів. RTX 5090 і RTX 5080 надійдуть у продаж 30 січня, а інші моделі з'являться у лютому.

Nvidia)

Усі відеокарти отримали новий дизайн Founders Edition з двома вентиляторами і 3D-випарною камерою. Карти підтримують PCIe Gen 5 і оснащені роз'ємами DisplayPort 2.1b для підключення дисплеїв з роздільною здатністю до 8K і частотою оновлення 165 Гц.

Флагманська RTX 5090 оснащена 32 ГБ пам'яті GDDR7, пропускною спроможністю 1792 ГБ/с і 21 760 CUDA-ядер. Продуктивність карти обіцяє бути вдвічі вищою, ніж у RTX 4090, завдяки новим технологіям DLSS 4 і архітектурі Blackwell. Однак споживана потужність RTX 5090 складе 575 Вт, і знадобиться блок живлення на 1000 Вт.

Nvidia)

RTX 5080 містить 16 ГБ GDDR7, пропускну здатність 960 ГБ/с і 10 752 CUDA-ядер. Карта розрахована на енергоспоживання 360 Вт, а Nvidia рекомендує блок живлення на 850 Вт. Продуктивність RTX 5080 буде вдвічі вищою, ніж у RTX 4080.

Nvidia)

RTX 5070 Ti і RTX 5070 пропонують більш доступні рішення. RTX 5070 Ti оснащена 16 ГБ GDDR7 і 8960 CUDA-ядер з енергоспоживанням 300 Вт, а RTX 5070 має 12 ГБ GDDR7 і 6144 CUDA-ядер з енергоспоживанням 250 Вт. Nvidia заявляє, що обидві моделі будуть удвічі швидшими за своїх попередників.

RTX 5070 Nvidia)

RTX 5070 Ti Nvidia)

Nvidia також представила серію RTX 50 для ноутбуків. Відеокарти RTX 5090, RTX 5080, RTX 5070 Ti і RTX 5070 будуть доступні в ноутбуках із березня 2025 року.

Нові технології Nvidia включають DLSS 4, RTX Neural Shaders і RTX Neural Faces. DLSS 4 використовує ШІ-трансформери для генерації додаткових кадрів і поліпшення якості зображення. За словами Nvidia, Multi Frame Generation в DLSS 4 дозволяє збільшити частоту кадрів до 8 разів.

Nvidia)

RTX Neural Shaders використовуються для стиснення текстур в іграх, а RTX Neural Faces покращує якість облич за допомогою генеративного ШІ. Ці технології спрямовані на значне поліпшення графіки в реальному часі та продуктивності.

Анонс серії RTX 50 відбувся через понад два роки після випуску RTX 4090 і RTX 4080, заснованих на архітектурі Ada Lovelace. Нові карти пропонують революційні поліпшення в продуктивності та енергоефективності, роблячи їх значним кроком вперед у світі відеокарт.