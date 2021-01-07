Январский карантин: экс-министр объяснила, нужен ли Украине локдаун

В Украине с 8 января вводятся новые карантинные ограничения, которые будут действовать до 24 января. Но не все регионы готовы к ограничениям. Власти Тернополя и Черкасс заявили, что согласно данным статистики необходимости наложения дополнительных запретов нет. Действительно ли Украине нужен карантин и почему его необходимо вести именно в январе – объяснила бывший министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

Экс-чиновница, комментируя протестные настроения властей отдельных регионов, заявила, что вопрос принятия ограничений решается Киевом, и местные власти должны иметь соразмерную позицию с позицией правительства. Об этом она заявила в эфире канала "Украина 24".

"Когда местная власть начинает говорить о такой позиции, она смотрит на статистику. Но статистика выявления заболеваемости – это еще не вся информация, которую нужно принимать во внимание. Количество госпитализаций, летальных случаев – на сегодня действительно нет интенсивного роста или падения. Ситуация стабильная уже месяц. Но их (местных властей – ред.) позиция должна быть соразмерной с позицией правительства", – сказала она.

Также Скалецкая подчеркивает, что введение карантина в Украине связано с уровнем подготовки медицинской системы, помимо того, что на ситуацию прямо влияет эпидемическая и экономическая ситуация в стране. По ее мнению, рост заболеваемости все равно ожидается этой зимой, поэтому локдаун необходим в любом случае.

"Когда правительство принимает решение о карантине, оно принимается не только в контексте эпидемической ситуации, но и в контексте экономической ситуации в стране. Если мы видим ситуацию, что во время праздников люди соблюдали дистанцию и не особо контактировали, то и сегодня, возможно, не будет такого роста. Рост ожидается традиционно в середине февраля, и также можно ожидать, что после праздников также будет рост. Вопрос в том, будет он сейчас или в феврале. Мы должны принимать во внимание возможности медицинской системы, а также финансовый компонент. Это комплексное решение. Вопрос сейчас больше в том, что решения должны придерживаться, потому что объявлять карантин, который граждане не будут соблюдать, а власть – контролировать, не имеет смысла", – сказала она.

Напомним, что в Киеве изменится движение общественного транспорта из-за локдауна.

Также врач-инфекционист ранее рассказывал, действительно ли эпидемия COVID-19 в Украине пошла на спад.