Січневий карантин: екс-міністр пояснила, чи потрібен Україні локдаун

В Україні з 8 січня вводяться нові карантинні обмеження, які будуть діяти до 24 січня. Проте не всі регіони готові до обмежень. Влада Тернополя та Черкас заявили, що згідно з даними статистики необхідності накладання додаткових заборон немає. Чи потрібен Україні карантин і чому його необхідно вести саме в січні – пояснила колишній міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька.

Ексчиновниця, коментуючи протестні настрої влади окремих регіонів, заявила, що питання прийняття обмежень вирішується Києвом, і місцева влада повинна мати відповідну позицію до позиції уряду. Про це вона заявила в ефірі каналу "Україна 24".

"Коли місцева влада починає говорити про таку позицію, вона дивиться на статистику. Але статистика виявлення захворюваності – це ще не вся інформація, яку потрібно брати до уваги. Кількість госпіталізацій, летальних випадків – на сьогодні дійсно немає інтенсивного росту або падіння. Ситуація стабільна вже місяць. Але їх (місцевої влади – ред.) позиція повинна бути сумірною з позицією уряду", – сказала вона.

Також Скалецька підкреслює, що введення карантину в Україні пов'язане з рівнем підготовки медичної системи, крім того, що на ситуацію прямо впливає епідемічна та економічна ситуація у країні. На її думку, зростання захворюваності все одно очікується цієї зими, тому локдаун необхідний у будь-якому випадку.

"Коли уряд приймає рішення про карантин, воно приймається не тільки в контексті епідемічної ситуації, але і в контексті економічної ситуації в країні. Якщо ми бачимо ситуацію, що під час свят люди дотримувалися дистанції й не особливо контактували, то і сьогодні, можливо, не буде такого зростання. Зростання очікується традиційно в середині лютого, і також можна очікувати, що після свят також буде зростання. Питання в тому, чи буде він зараз або в лютому. Ми повинні брати до уваги можливості медичної системи, а також фінансовий компонент. Це комплексне рішення. Питання зараз більше в тому, що рішення повинні дотримуватися, тому що оголошувати карантин, який громадяни не будуть дотримуватися, а влада – контролювати, не має сенсу", – сказала вона.

Нагадаємо, що у Києві зміниться рух громадського транспорту через локдаун.

Також лікар-інфекціоніст раніше розповідав, чи дійсно епідемія COVID-19 в Україні пішла на спад.