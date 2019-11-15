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Больных становится больше: Супрун рассказала о сахарном диабете и его лечении

STYLERЖизнь    15.11.2019 - 07:02
Больных становится больше: Супрун рассказала о сахарном диабете и его лечении
Супрун рассказала о диабете (фото: РБК-Украина)

Супрун дала полезные советы касательно лечения сахарного диабета

Уляна Супрун заявила, что в настоящее время в мире около 425 миллионов людей живут с сахарным диабетом. По прогнозам экспертов, к 2045 году количество страдающих этой болезнью вырастет до 629 миллионов. При этом в 1980 году этот недуг был у 108 миллионов человек. Об этом бывшая и. о. министра здравоохранения написала на своей странице в Facebook.

По ее словам, многие люди не подозревают, что у них диабет. К примеру, 50% случаев сахарного диабета 2 типа остаются недиагностированными. Человек может ходить с болезнью много лет и ничего не знать об этом.

Больных становится больше: Супрун рассказала о сахарном диабете и его лечении

Супрун рассказала о диабете (фото: pixabay.com)

Поэтому эксперты советуют регулярно сдавать кровь на уровень сахара и внимательно следить за своим организмом. Сейчас сахарный диабет 1 типа предотвратить нельзя, но в 80% случаев это можно сделать с диабетом 2 типа. При этом самая лучшая профилактика болезни – это здоровый образ жизни.

Какие симптомы диабета:

  • чрезмерное мочеотделение;
  • жажда
  • постоянное чувство голода;
  • внезапная потеря веса;
  • длительное ощущение усталости;
  • ухудшение зрения.

Если у вас есть эти симптомы, то лучше обратитесь к своему семейному врачу, который направит вас на анализы и к соответствующему специалисту.

Людям с сахарным диабетом 1 типа нужна ежедневная инсулинотерапия. Иногда, в 20-30%, пациенты с сахарным диабетом 2 типа также нуждаются в инъекциях инсулина. Получить инсулин бесплатно можно по рецепту, который выпишет доктор.

Люди с сахарным диабетом 2 типа принимают препараты для контроля уровня глюкозы в крови. Такие препараты можно получить бесплатно по программе "Доступные лекарства" или с незначительной доплатой.

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