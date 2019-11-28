Потрібні зміни в раціоні: Супрун розповіла, що допоможе очистити судини

Супрун розповіла про чищення судин (фото: РБК-Україна)

Супрун закликає українців стежити за своїм здоров'ям і займатися спортом

Уляна Супрун розповіла, що зупинка атеросклерозу або чищення судин є результатом постійної роботи, а не одноразових засобів. Потрібні зміни в раціоні, регулярні фізичні вправи, відмова від куріння, контроль тиску, і, можливо, прийом статинів (ліків для контролю рівня холестерину). Про це Супрун написала на своїй сторінці в Facebook.

Атеросклероз - це хронічна метаболічна хвороба, пов'язана з порушенням транспорту жирів і змінами стану судин. Атеросклерозу сприяє ряд факторів: раціон, індекс маси тіла, інші хвороби, наприклад, діабет, куріння, рівень фізичної активності і спадковість.

Тому не можна так взяти і почистити судини. Далеко не всі випадки атеросклерозу і захворювань серця обумовлені високим холестерином. Буває досить пошкоджених курінням судин.

За словами Супрун, на 80% розвиток атеросклерозу залежить від способу життя. Спочатку потрібно змінити свій раціон. У раціоні повинні бути жирна риба, горіхи, зелень, насіння, каші, печена або варена в мундирі картопля, нежирне м'ясо, бобові, ягоди та овочі, а також спеції.

Супрун розповіла про чищення судин (фото: pxhere.com)

Крім того, дуже важливо, щоб у людини були постійні фізичні навантаження, які допомагають м'язам поглинати глюкозу. Якщо вони не працюють, то вона стане підшкірним або, того гірше, вісцеральним жиром.

При цьому високий рівень глюкози і низька чутливість тканин до інсуліну є причиною розвитку пре-діабету або діабету. А втрата тканинами чутливості до інсуліну - одна з причин атеросклерозу.

Фізичні навантаження разом зі здоровим раціоном допомагають підтримувати здоровий вагу і борються з вісцеральним жиром (це той, про який в google часто запитують "як прибрати живіт?").

Супрун розповіла про чищення судин (фото: pixabay.com)

Навіть коли "вже погано" і є серцево-судинні хвороби, тренування допомагають знизити ризики і поліпшити аналізи. Ходьба, біг, аеробні вправи, силові вправи, якщо вони співставні за енерговитратами, однаково добре знижують ризик розвитку серцево-судинних хвороб.

Супрун також зазначає, що треба кинути палити, оскільки куріння є дуже потужним фактором, який наближає до стаціонару в кардіології. Воно запускає вільнорадикальні процеси, сприяє тромбоутворенню, порушення обміну жирів (дизліпідемії), аномальному розвитку судин, порушує відновлення їх ендотелію (вистилки).