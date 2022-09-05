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Нужны ли человеку витамины из баночек: доктор поставил точку в вопросе

Большинство витаминов можно получать из еды (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Для получения большинства витаминов не нужно покупать разнообразные добавки в аптеке, их можно получать из еды, при сбалансированном питании.

Об этом рассказал врач-психиатр и невролог высшей категории Евгений Скрыпник.

Медик сообщил, что настоящий авитаминоз в наши дни встречается довольно редко. Не нужно вестись на рекламу БАДов, так как это просто трата денег.

"Даже в условиях войны с каждым днем ​​все больше и больше в наших аптеках появляется множество красивых, ярких упаковок витаминных комплексов, БАДов, обещающих, что при употреблении их состояние волос, кожи и память улучшатся!" - предупредил врач.

Доктор объяснил, что если вы едите периодически рыбу, мясо, овощи, фрукты, то витамины и микроэлементы вам не нужны.

Какие витамины могут быть в дефиците

Есть исследование, что только два витамина могут быть в дефиците. Речь идет о витамине D и B9 (фолиевая кислота).

При подтвержденном дефиците вит D в крови вам нужно принимать 4000 мо в день целый месяц (декристол, аквадетрим, олидетрим), затем поддерживающая доза (профилактическая дозировка) 1000-2000 в день.

Витамин B9 всегда принимают при беременности. Увлекаться мультивитаминами при беременности не рекомендуется.

Советы врача

  • Лучше, чем принимать дорогие витамины, БАДы (диетические добавки) покупайте овощи, фрукты, мясо, рыбу.
  • Всегда гораздо сложнее изменить образ жизни, чем принимать многообещающие "лекарства".

Как мы ранее писали, врач назвала утреннюю привычку, которая способствует долголетию.

Также врачи рассказывали о полезном продукте, который снижает риск преждевременной смерти.

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