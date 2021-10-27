Когда нужно вызвать "скорую" при коронавирусе: в Минздраве назвали перечень симптомов

В Украине Министерство здравоохранения объяснило, что в результате роста заболеваемости на коронавирус, возросло количество вызовов "скорых". Однако, есть много случаев, когда вызовы не являются оправданными.
Об этом рассказал главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин.
По его словам, в течение последних суток в стране "скорые" приняли 55 тысяч вызовов. В частности, из-за большого количества звонков больные, которые действительно нуждаются в медицинской помощи, могут умереть.
Также Кузина пояснил, что лишь высокая температура не должна быть причиной вызова медиков.
"Скорую" нужно вызвать, если у больного такие симптомы:
Кроме того, люди, которые испытывают только легкие симптомы и не имеют других заболеваний, должны лечиться дома. Отмечается, что в среднем, симптомы возникают в течение 5-6 дней после заражения, однако этот период может длиться до 14 дней.
Как предотвратить возникновение коронавирусной инфекции:
Ранее мы сообщали, нужна ли третья доза вакцины от коронавируса.
Также мы писали, что врачи рассказали, действительно ли Pfizer провоцирует женское бесплодие.