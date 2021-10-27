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Нужна ли третья доза вакцины от коронавируса: ответ эксперта

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Киев, Среда 27 октября 2021 15:11
Нужна ли третья доза вакцины от коронавируса: ответ эксперта Фото: нужна ли третья доза вакцины от коронавируса (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ульяна Безпалько, Анастасия Рокитна

Эксперт объяснил, нужна ли третья доза вакцины от коронавируса. В мире обсуждают возможность ввести бустерную дозу примерно через год после второй прививки.

Об этом рассказал в комментарии РБК-Украина академик НАН Украины и директор Института биохимии им. Палладина НАН Украины Сергей Комиссаренко.

По его словам, оптимально, чтобы третья доза была специфической к тому варианту вируса, который будет более опасным.

"Какой это будет вариант к тому времени - мы не знаем. Возможно, это будет "Дельта", а возможно - и другие. Например, в Великобритании сейчас 6% больных инфицированы вариантом "Дельта +", который еще более агрессивный чем "Дельта". Но сейчас он еще недостаточно изучен", - сообщил он.

Эксперт заявил, что желательно, чтобы бустерная доза была направлена не просто против вируса, а чтобы она была против самого распространенного варианта.

"Ведь варианты вируса еще и конкурируют друг с другом. "Дельта" оказался самым конкурентоспособным, он фактически вытеснил все остальные варианты, даже более опасные", - заявил он.

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