Коли потрібно викликати "швидку" при коронавірусі: у МОЗ назвали перелік симптомів

Коли потрібно викликати "швидку"

За його словами, впродовж останньої доби у країні "швидкі" прийняли 55 тисяч викликів. Зокрема, через велику кількість дзвінків хворі, які справді потребують медичної допомоги, можуть померти.

Також Кузіна пояснив, що лише висока температура не повинна бути причиною виклику медиків.

"Швидку" потрібно викликати, якщо у хворого такі симптоми:

біль у грудній клітці;

дихальна недостатність;

сатурація менш як 92%, яка вимірюється пульсоксиметром.

Окрім того, люди, які відчувають лише легкі симптоми та не мають інших захворювань, повинні лікуватися вдома. Зазначається, що в середньому, симптоми виникають протягом 5–6 днів після зараження, проте цей період може тривати до 14 днів.

ЯК запобігти виникненню коронавірусної інфекції: