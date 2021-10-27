Коли потрібно викликати "швидку" при коронавірусі: у МОЗ назвали перелік симптомів

В Україні Міністерство охорони здоров'я пояснило, що внаслідок зростання захворюваності на коронавірус, зросла кількість викликів "швидких". Однак, є багато випадків, коли виклики не є виправданими.
Про це розповів головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.
За його словами, впродовж останньої доби у країні "швидкі" прийняли 55 тисяч викликів. Зокрема, через велику кількість дзвінків хворі, які справді потребують медичної допомоги, можуть померти.
Також Кузіна пояснив, що лише висока температура не повинна бути причиною виклику медиків.
"Швидку" потрібно викликати, якщо у хворого такі симптоми:
Окрім того, люди, які відчувають лише легкі симптоми та не мають інших захворювань, повинні лікуватися вдома. Зазначається, що в середньому, симптоми виникають протягом 5–6 днів після зараження, проте цей період може тривати до 14 днів.
ЯК запобігти виникненню коронавірусної інфекції:
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