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Нужно ли выпивать стакан воды перед сном? Эксперт дала исчерпывающий ответ

Новина українською →
Четверг 08 сентября 2022 15:16
Нужно ли выпивать стакан воды перед сном? Эксперт дала исчерпывающий ответ Фото: Нужно ли пить воду перед сном (unsplash com)
Автор: Анна Шиканова

У многих людей есть привычка выпивать стакан воды незадолго до отхода ко сну. А также ставить рядом с кроватью стакан воды или бутылку с водой.

Насколько такая привычка полезна и когда именно нужно пить воду по вечерам, рассказала специалист по нарушениям сна и доктор медицинских наук Джессика Венсел Рундо из Клиники Кливленда в США.

Специалистка отмечает, что поддержка водного баланса на протяжении дня очень важна. Но нужно правильно рассчитать время приема жидкости и постараться не пить ее прямо перед сном.

Она рекомендует прекращать пить воду хотя бы за два часа до сна. Таким образом ваш организм не будет переполнен лишней жидкостью, и это не нарушит ваш сон из-за походов в туалет посреди ночи.

"Мы не рекомендуем пить большое количество воды перед сном, но небольшое количество может быть полезно", - подчеркнула доктор Венсел Рундо.

Если вы хотите пить перед тем, как собираетесь ложиться спать - вас мучает жажда или нужно выпить вечерние лекарства, то небольшое количество не повредит.

"Пейте меньше стакана воды за два часа до сна, если это необходимо. И пейте маленькими глотками", - советует специалист.

Правило приема жидкости касается не только обычной воды. Доктор рекомендует избегать любых жидкостей за два часа до сна - алкоголя, соков, чая.

Почему вредно пить перед сном

Поддерживание водного баланса действительно важно. Но большое количество жидкости перед сном приводит к походам в туалет в 2-3 часа ночи.

Соответственно сон прерывается и даже если вы потом проспите спокойно до утра, качество сна будет нарушено и утром грозит состояние разбитости.

Кроме того, ночное пробуждение из-за похода в туалет, может нарушить сам сон и снова быстро заснуть не получится.

"Ваша иммунная система не так эффективна после любого недосыпания", - подчеркнула Венсел Рундо.

Чем грозят ночные пробуждения

  • Потеря памяти
  • Инфекции
  • Высокое кровяное давление
  • Повышение уровня холестерина
  • Увеличение веса
  • Повышенный риск развития рака

А есть ли польза от стакана воды вечером?

На самом деле, в умеренных количествах пить воду вечером полезно. Вода является важным питательным веществом, она увлажняет тело, расщепляет отходы и смазывает суставы.

"Это вопрос баланса и отказа от большого количества воды перед сном. Вы не хотите ложиться спать, когда чувствуете сухость и жажду. Но не стоит выпивать сразу целый стакан воды перед сном", - объясняет специалист.

Вода помогает очистить тело и поддержание водного баланса в течение дня помогает расщепить отходы в организме и с помощью пота выводит токсины.

Также вода помогает регулировать температуру тела. И при сильной жаре можно вечером пить воду маленькими глотками и в небольшом количестве или использовать кубики льда.

Как правильно пить воду

Распределите нужное количество жидкости в течение дня. Пейте воду утром, после пробуждения. Употребляйте воду во время приема пищи и поддерживайте водный баланс после тренировки.

Также стоит получать дополнительную влагу из фруктов и овощей.

Кстати, ранее мы писали о том, вредно ли пить воду во время еды.

А еще рассказывали о том, почему во время войны очень важно придерживаться нормального графика сна.

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