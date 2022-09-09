Диетическая газировка совсем не вредна: эксперт по питанию развенчал главный миф

Сладкие газированные воды с заменителями сахара совсем не вредят вашей фигуре и организму.

Почему так происходит, рассказал тренер и эксперт по питанию Виктор Мандзяк.

Многие из нас думают, что все сладкое калорийно. Поэтому информация о том, что сладкая и вкусная вода может не содержать калорий, воспринимается как некая дикость. Но это не совсем так.

Что мы знаем о подсластителях

Дело в том, что есть вещества, которые намного слаще сахара. Например, сукралоза. Она в 600 раз слаще сахара.

Эти сладкие вещества называют подсластители. Называть их некалорийными – не совсем правильно. Например, 100г сукралозы содержит в себе 268 ккал. Чтобы сделать чай сладким, нужно всего 0,0083 граммов сукралозы.

Более того, те следы калорий, которые попадают в организм человека с сукралозой, не могут сгореть в нем, а выводятся с мочой и калом.

"С другими подсластителями ситуация схожая. Короче, во рту сладко, на душе хорошо, и нет грамма калорий", - написал Виктор.

Почему диетическая газировка не вредна

В Coca-Cola Zero есть целых три подсластителя: цикламат натрия, ацесульфам калия и аспартам. Их добавляют, чтобы найти оптимальный вкус сахара без горчинки.

"Все три подсластителя перед тем, как попасть в кока-колу, прошли ряд исследований, их скармливали лошадиными дозами крыс, а те дозы, которые могут оказать негативное влияние на здоровье, в стократ превышают существующие у нас нормы", - уверяет нутрициолог.

Также в кока-коле есть кофеин и Е-шки. По словам эксперта, это совсем неопасно.

"На кофеине останавливаться не будем, думаю, все знают, что он безвреден. С Е-шками посложнее, люди их боятся. Это удивительно, ведь сам факт того, что химическому веществу присвоена буква "Е", означает, что вещество прошло тщательную проверку на безопасность", - рассказал Мандзяк.