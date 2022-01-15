Когда и как нужно убирать новогоднюю елку: не допускайте эти ошибки!

Живое дерево долго стоять не может и нужно от него избавиться сразу после окончания праздников. Искусственные елки могут стоять долго, но стоит убрать ее как можно быстрее.

Самое оптимальное - убрать елку после 20-21 января, после окончания всех праздников.

Почему нужно убрать елку

Через три недели в елке может образоваться пылевой клещ или появиться грибок. Это особенно опасно для маленьких детей, аллергиков и домашних животных.

Если у ваших домочадцев появился насморк, чихание, зуд в носоглотке – это повод убрать елку раньше запланированного срока.

Если у елки уже совсем "уставший вид", иголки начали осыпаться – снимайте игрушки и убирайте это дерево.

Есть и народные приметы, которые говорят о том, что елку пора убирать. Если кончики иголок стали коричневого цвета, то это говорит о том, что елочка уже впитала в себя всю негативную энергию и пора с ней расстаться.

Если с елки начала падать елочные игрушки или слетать дождик – домовой намекает, что пора убирать новогоднюю красавицу.

Если ствол дерева начал трескаться или расслаиваться – то избавляйтесь от елки немедленно.

Как правильно убрать новогоднюю елку

С искусственной елки нужно снять все игрушки и украшения. Потом разобрать на веточки или оставить в собранном виде, но обязательно протереть влажной салфеткой, смоченной в уксусе. А только после этого упаковать и спрятать.

С живой елкой процесс будет немного сложнее. Расстелите под елкой газету, большие листы бумаги или ненужные тряпки – это защитит ваш пол от иголок и поможет быстро убрать.

Снимите все елочные игрушки, а потом аккуратно начинайте снимать гирлянды. После этого обмотайте елку пленкой и выносите из дома.

Не выбрасывайте елку в мусорный контейнер, а сдайте на утилизацию. Пункты приема есть в каждом городе и ваша елочка может принести пользу в будущем.