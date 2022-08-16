Вам нужно срочно прекратить вино, если вы обнаружили у себя эти 5 признаков

Вино всегда считалось хорошим алкоголем для нашего здоровья. Его употребление приветствуется в популярной средиземноморской диете. Напиток считается полезным для здоровья сердца из-за содержащихся в нем антиоксидантов.

И все же употребление алкоголя любого вида, включая вино, может иметь некоторые негативные последствия для здоровья из-за того, как организм реагирует на его химические свойства, вызывающие привыкание, пишет Eat this, not That.

Чем опасен алкоголь

Алкогольные напитки содержат этанол - органическое химическое соединение, получаемое из растительных материалов путем ферментации сахаров. Он считается психоактивным наркотиком (вызывающим изменение восприятия настроения, сознания и поведения), а также этанол широко используется в качестве топлива для автомобилей и даже некоторых ракет.

Если ваше тело плохо реагирует психически или физически на употребление бокала вина или любого алкоголя, вот несколько предупреждающих знаков, на которые следует обратить внимание.

5 признаков, что вам нельзя пить вино

Вам тяжело дышать

Согласно Journal of Allergy and Clinical Immunology, вино считается серьезным триггером астмы. Исследование пришло к выводу, что 33% участников страдали астмой, вызванной алкоголем, и вино было наиболее частым триггером с симптомами от легкой до умеренной степени тяжести.

Эксперты предполагают, что винная астма может быть вызвана сульфитами в вине, обычно используемыми в качестве консерванта. В исследовании также отмечается, что салицилаты, химические маркеры винограда и вина, также могут играть роль в возникновении проблем, связанных с аллергией на вино.

Вам не стоит пить вино, если у вас кружится голова (eatthis.com)

Вы испытываете мучительные головные боли

"Винные головные боли" на самом деле существуют, и это не из-за сульфитов.

Harvard Health объясняет, что у некоторых людей не хватает фермента, расщепляющего гистамин в тонком кишечнике. Гистамин - это соединение, содержащееся в кожуре винограда, и его больше в красном вине, чем в белом. Употребление алкоголя может фактически ингибировать фермент, что может привести к повышению уровня гистамина в крови, расширению кровеносных сосудов и возникновению головных болей.

У вас кружится голова

Уже проведено множество исследований, которые доказывают, что употребление алкоголя (не только вина) может вызвать головокружение, особенно если вы выпили слишком много.

American Addiction Centers сообщает, что во время употребления алкоголя головокружение может проявляться в двух формах: предобморочное состояние и просто головокружение.

Если алкоголь вызывает у вас тошноту и ощущение, что вы вот-вот потеряете сознание или если вы теряете равновесие и чувствуете, вам нужно расстаться с привычкой пить.

У вас краснеет кожа

От алкоголя кожа краснеет в основном на лице. National Institute of Alcohol Abuse and Alcoholism утверждает, что приливы, также известные как покраснение лица, возникают из-за непереносимости алкоголя.

Покраснение лица также может сопровождаться крапивницей, тошнотой, низким кровяным давлением, обострением астмы и приступами мигрени.

Вы чувствуете зависимость от вина

Если вы обнаружите, что постоянно нуждаетесь в бокале вина, возможно, пришло время поговорить с врачом или другим медицинским работником о вашей зависимости.