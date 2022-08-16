Вам потрібно терміново припинити вино, якщо ви виявили у себе ці 5 ознак

Вино завжди вважалося хорошим алкоголем для нашого здоров'я. Його вживання вітається в популярній середземноморській дієті. Напій вважається корисним для здоров'я серця через антиоксиданти, які в ньому містяться.

І все ж вживання алкоголю будь-якого виду, включаючи вино, може мати деякі негативні наслідки для здоров'я через те, як організм реагує на його хімічні властивості, що викликають звикання, пише Eat this, not That.

Чим небезпечний алкоголь

Алкогольні напої містять етанол - органічну хімічну сполуку, що отримується з рослинних матеріалів шляхом ферментації цукрів. Він вважається психоактивним наркотиком (що викликає зміну сприйняття настрою, свідомості та поведінки), а також етанол широко використовується в якості палива для автомобілів і навіть деяких ракет.

Якщо ваше тіло погано реагує психічно або фізично на вживання келиха вина або будь-якого алкоголю, ось кілька попереджувальних знаків, на які слід звернути увагу.

5 ознак, що вам не можна пити вино

Вам важко дихати

Згідно Journal of Allergy and Clinical Immunology, вино вважається серйозним тригером астми. Дослідження прийшло до висновку, що 33% учасників страждали астмою, викликаної алкоголем, і вино було найбільш частим тригером з симптомами від легкого до помірного ступеня тяжкості.

Експерти вважають, що винна астма може бути викликана сульфітами у вині, які зазвичай використовуються як консервант. У дослідженні також зазначається, що саліцилати, хімічні маркери винограду та вина, також можуть відігравати роль у виникненні проблем, пов'язаних з алергією на вино.

Вам не варто пити вино, якщо у вас паморочиться голова (eatthis.com)

Ви відчуваєте головні болі

"Винні головні болі" насправді існують, і це не через сульфіти.

Harvard Health пояснює, що у деяких людей не вистачає ферменту, що розщеплює гістамін в тонкому кишечнику. Гістамін - це з'єднання, що міститься в шкірці винограду, і його більше в червоному вині, ніж в білому. Вживання алкоголю може фактично пригнічувати фермент, що може призвести до підвищення рівня гістаміну в крові, розширення кровоносних судин і виникнення головних болів.

У вас паморочиться голова

Вже проведено безліч досліджень, які доводять, що вживання алкоголю (не тільки вина) може викликати запаморочення, особливо якщо ви випили занадто багато.

American Addiction Centers повідомляє, що під час вживання алкоголю запаморочення може проявлятися у двох формах: переднепритомний стан і просто запаморочення.

Якщо алкоголь викликає у вас нудоту і відчуття, що ви ось-ось втратите свідомість або якщо ви втрачаєте рівновагу і відчуваєте, вам потрібно розлучитися зі звичкою пити.

У вас червоніє шкіра

Від алкоголю шкіра червоніє в основному на обличчі. National Institute of Alcohol Abuse and Alcoholism стверджує, що припливи, також відомі як почервоніння обличчя, виникають через непереносимість алкоголю.

Почервоніння обличчя також може супроводжуватися кропив'янкою, нудотою, низьким кров'яним тиском, загостренням астми та нападами мігрені.

Ви відчуваєте залежність від вина

Якщо ви виявите, що ви постійно потребуєте келиха вина, можливо, прийшов час поговорити з лікарем або іншим медичним працівником про вашу залежність.