Что нужно сделать, чтобы картошка не прорастала в погребе: поможет маленькая хитрость

Важно лишь создать необходимые условия в погребе или кладовой и воспользоваться следующим советом.

Как сохранить картофель

Кроме того, что в погребе должен поддерживаться постоянный температурный режим в пределах 2-3 градусов тепла, нужно в определенный момент запастись лимоном или яблоком.

Важно, когда на картофеле начинают появляться ростки, их нужно оборвать. Также в ящик с картофелем необходимо будет положить несколько лимонов.

Разрезать цитрусовые не нужно, достаточно сделать в них несколько сквозных проколов.

Отметим, что на 100 кг картофеля нужен один большой лимон.

Такой фрукт препятствует прорастанию корнеплодов.

Кроме того, вместо лимонов можно положить в мешок или ящики с картофелем одно, или два кислых яблока.

Продлить срок хранения картофеля также может папоротник или листья красной рябины. Их кладут в мешки или в ящики на дно, а затем засыпают картофель.

Такие растения выделяют особые вещества - фитонциды, уничтожающие болезнетворные микроорганизмы.

Добавим, чтобы картофель не прорастал, его рекомендуется хранить отдельно от других культур, за исключением свеклы и редьки. Дело в том, что этим овощам для сохранения вкусовых качеств требуется влага, которую они и будут впитывать, защищая картофель от прорастания и загнивания.