Що потрібно зробити, щоб картопля не проростала в погребі: допоможе маленька хитрість

Важливо лише створити необхідні умови у льосі або коморі та скористатися наступною порадою.

Як зберегти картоплю

Крім того, що в погребі повинен підтримуватися постійний температурний режим у межах 2-3 градусів тепла, потрібно в певний момент запастися лимоном або яблуком.

Важливо, коли на картоплі починають з'являтися паростки, їх потрібно обірвати. Також у ящик із картоплею необхідно буде покласти кілька лимонів.

Розрізати цитрусові не потрібно, достатньо зробити в них кілька наскрізних проколів.

Зазначимо, що на 100 кг картоплі потрібен один великий лимон.

Такий фрукт перешкоджає проростанню коренеплодів.

Окрім того, замість лимонів можна покласти в мішок чи ящики з картоплею одне, чи два кислих яблука.

Продовжити термін зберігання картоплі також може папороть або листя червоної горобини. Їх кладуть у мішки або в ящики на дно, а потім засипають картоплю.

Такі рослини виділяють особливі речовини - фітонциди, що знищують хвороботворні мікроорганізми.

Додамо, щоб картопля не проростала, її рекомендується зберігати окремо від інших культур, за винятком буряків і редьки. Річ у тому, що цим овочам для збереження смакових якостей потрібно волога, яку вони і будуть вбирати, захищаючи картоплю від проростання і загнивання.