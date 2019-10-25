Нужно сделать химический анализ: сеть опасается последствий смога в Киеве

Туман, окутавший столицу Украины, сильно беспокоит жителей города
Смог в Киеве не дает покоя людям, которые подозревают, что он плохо влияет на их здоровье. Такие опасения еще больше обострились после того, как нардеп Владимир Арьев опубликовал фото на своей странице в Facebook.
На фотографии депутата видно, что на лобовом стекле автомобиля остался черный след от дворника. При этом Арьев уверяет, что машина была чистой, поскольку он мыл ее в этот день.
Смог в Киеве сильно волнует жителей города (фото: facebook.com/volodymyr.ariev)
"Мы этим дышим. Сожженная стерня и листья, сожженные большие поля и мусор маленьких частных усадеб переходят в яд, который заканчивается болезнями вплоть до онкологических. Осеннее самосожжение страны продолжается. Массово", - отметил Арьев.
Пользователи сети также прокомментировали это.
Скриншоты с Facebook
Ранее сообщалось, что туман в Киеве и других городах Украины является следствием столкновения разнотемпературных воздушных потоков.