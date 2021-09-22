Нужно ли прогревать машину перед поездкой: названы основные ошибки водителей

Большинство водителей убеждены, что греть мотор в теплую погоду не обязательно, поэтому можно давить на "газ" сразу после включения зажигания. Однако, это большая ошибка.

Почему так нельзя делать

Так, зимой во время мороза стенки цилиндров в нерабочем двигателе сжимаются и промежутки между трущимися поверхностями сокращаются.

Загустевшая на морозе моторная смазка после "холодного" запуска не успевает подняться по каналам из поддона картера. Поэтому, если водитель начинает активно нажимать на акселератор, то двигатель испытывает масляное голодание и из-за этого ускоряется износ его трущихся элементов.

Летом, весной и в начале осени прогревать агрегат также надо. Все из-за того, что после длительной стоянки, чаще всего ночной, масло стекает в картер. Поэтому здесь нужно время, чтобы оно разошлось по системе.

Когда на дворе жара, то здесь нужно две - три минуты работы на "холостых". Кроме того, если не дать их мотору, масло не успеет добраться через каналы до трущихся деталей.

Почему важно прогревать автомобиль (freepik)

Что может сломаться в авто

Важно, если начать движение без прогрева, то масло не наберет нужную температуру и будет хуже поступать в масляный фильтр и соответственно хуже очищаться.

В двигателе нет масла, когда отсутствует прогрев автомобиля, а это усиливает каталитический нейтрализатор. Чтобы он вышел на рабочий диапазон температур, после пуска холодного мотора в него фактически льется топливо. В итоге смазка со стенок цилиндров смывается. Таким образом, если сразу начать движение, это будет провоцировать задиры на стенках цилиндров.

Почему нужно прогревать автомобиль (freepik)

Больше всего без прогрева страдают турбированные агрегаты. После их запуска горячие выхлопные газы проходят через "улитку" турбины и разогревают ее до 1 000 и более градусов. За отсутствием или дефиците масла механизм турбины будет быстро и активно изнашиваться.

Также, кроме мотора от не прогрева страдает трансмиссия, особенно гидромеханические "автоматы". Топливному насосу нужно время, чтобы прокачать смазку и подготовить механизмы АКП к работе.