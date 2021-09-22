Чи потрібно прогрівати машину перед поїздкою: названо основні помилки водіїв

Більшість водіїв переконані, що гріти мотор у теплу погоду не обов'язково, тому можна тиснути на "газ" відразу після включення запалення. Однак, це велика помилка.

Чому так не можна робити

Так, взимку під час морозу стінки циліндрів у неробочому двигуні стискаються і проміжки між поверхнями, що труться, скорочуються.

Загусле на морозі моторне мастило після "холодного" запуску не встигає піднятися каналами з піддона картера. Тому, якщо водій починає активно натискати на акселератор, то двигун відчуває масляне голодування і через це прискорюється знос його тертьових елементів.

Влітку, навесні і на початку осені прогрівати агрегат також треба. Все через те, що після тривалої стоянки, найчастіше нічної, масло стікає в картер. Тому тут потрібен час, аби воно розійшлося по системі.

Коли на дворі спека, то тут потрібно дві-три хвилини роботи на "холостих". Окрім того, якщо не дати їх мотору, масло не встигне дістатися через канали до деталей, що труться.

Чому важливо прогрівати автомобіль (freepik)

Що може зламатися в авто

Важливо, я кщо почати рух без прогріву, то масло не набере потрібну температуру і буде гірше надходити в масляний фільтр і відповідно гірше очищатися.

У двигуні немає масла, коли відсутній прогрів автомобіля, а це посилює каталітичний нейтралізатор. Щоб він вийшов на робочий діапазон температур, після пуску холодного мотора в нього фактично ллється паливо. У підсумку мастило зі стінок циліндрів змивається. Таким чином, якщо відразу почати рух, це буде провокувати задираки на стінках циліндрів.

Чому потрібно прогрівати автомобіль (freepik)

Найбільше без прогріву страждають турбовані агрегати. Після їхнього запуску гарячі вихлопні гази проходять через "равлика" турбіни та розігрівають її до 1 000 і більше градусів. За відсутністю або дефіциті масла механізм турбіни буде швидко і активно зношуватися.

Також, крім мотора від не прогріву страждає трансмісія, особливо гідромеханічні "автомати". Паливному насосові потрібен час, щоб прокачати мастило і підготувати механізми АКП до роботи.