Как нужно правильно сидеть за рулем: эти правила должен знать каждый водитель

Многие современные люди значительную часть времени проводят за рулем автомобиля. При этом нередко поездки сопровождаются физическим дискомфортом. При этом такие ощущения в основном зависят не от особенностей сидений, а от того, как в них располагается водитель.

При правильной посадке водитель чувствует себя комфортно и способен быстро реагировать на любые внештатные ситуации. Читайте в нашем материале ниже советы водителям, как же нужно правильно сидеть за рулем.

Плохая поза за рулем может привести к повышенному риску дискомфорта в шее, спине, плечах, руках, запястьях, пальцах, ногах и ступнях. Со временем это может привести к хронической боли. Кроме того, одно исследование показало, что водители с плохой посадкой также имеют повышенный риск серьезных травм в случае аварии.

Как правильно сидеть за рулем: главные правила

1. Откиньтесь назад.

Вам когда-нибудь было неудобно сидеть прямо, как шомпол? Вот почему вы должны наклонить свое сиденье примерно на 100-110 градусов. Не слишком далеко, потому что слишком сильно отклоняясь назад, вам придется смотреть вниз, что приводит к напряжению шеи.

2. Сядьте на нужной высоте.

Поднимите сиденье так, чтобы уровень ваших глаз был примерно на 8 см выше верхней части рулевого колеса, но не настолько, чтобы удариться головой о крышу. Убедитесь, что вы все еще можете видеть свои приборы, такие как спидометр.

3. Не садитесь слишком близко к рулю.

Это имеет решающее значение по причинам, упомянутым выше. Ваши руки должны быть слегка согнуты (около 120 градусов), а грудь не должна быть ближе 30 см от руля. Оптимальное расстояние до руля самостоятельно определить достаточно просто - запястья рук при правильном положении будут свободно "дотягиваться" до крайней верхней точки обода, при этом ступица не должна "нацеливаться" в область живота водителя, а "смотреть" ему в лицо.

4. Убедитесь, что вы можете правильно нажимать на педали.

Отрегулируйте сиденье так, чтобы вы могли полностью нажимать на педали, не отрывая спины от сиденья. Также убедитесь, что ваши колени слегка согнуты (около 20-30 градусов).

5. Разрыв в два пальца.

Следите за тем, чтобы задние части коленей не касались сиденья, так как оно препятствует кровообращению. Убедитесь, что между тыльной стороной коленей и подушкой сиденья есть зазор в два пальца.

6. Правильное положение подголовника предотвращает хлыстовые травмы.

Отрегулируйте подголовник так, чтобы он располагался посередине головы, и следите за тем, чтобы голова не была слишком далеко впереди. Это предотвращает повреждение шеи и предотвращает хлыстовую травму.

7. Убедитесь, что ремень безопасности лежит от плеча и проходит вдоль всей груди.

Никогда ремень не должен оказаться на уровне горла. Ремень прилегает к груди так, что между ними можно просунуть ладонь. Тогда ремень не будет давить на грудную клетку, и в экстренной ситуации спасет водителя.

8. Отрегулируйте зеркала.

Прежде чем перемещать зеркала, убедитесь, что вы сидите в правильном положении для вождения. Вы должны отрегулировать их так, чтобы вы могли видеть часть своего автомобиля и движение сзади и сбоку, не вытягивая шею.

9. Обеспечьте правильную поясничную поддержку.

Отрегулируйте поясничную опору сиденья так, чтобы вы чувствовали равномерное давление от плеч до бедер. Вы можете купить подушки или опоры для поясницы, если в вашем автомобиле нет поясничной опоры.