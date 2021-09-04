Когда нужно пить воду, чтобы держать организм в норме

Важно, что питье в правильное время поможет вам предотвратить такие проблемы, как боль в желудке, высокое кровяное давление, запор, усталость, переедание и даже инфаркт и инсульт.

Пить воду, как только проснулись

Вода по утрам является превосходным ускорителем обмена веществ. Она помогает очистить кишечник и удаляет кислые отходы, которые могут нанести вред организму. Сразу после просыпания стакан воды прекрасно активизирует работу всех внутренних органов и способствует увлажнению тканей мозга.

Перед едой

За 30 минут до употребления пищи, вода поможет организму усвоить все питательные вещества из пищи. Кроме того, это также урегулирует чувство голода и позволит предотвратить переедание. Кроме того, если вы на диете, контролируете количество потребленных калорий, то вода станет вашим хорошим другом.

Перед принятием ванны попробуйте выпить стакан теплой воды. Это поможет снизить артериальное давление.

Вода перед сном

Перед сном стакан теплой воды поможет собрать все токсины, которые организм накопил за день. Также это замечательная профилактика образования тромбов, которые являются главной причиной инфарктов и инсультов.

Также это может способствовать более быстрому засыпанию, стабилизируя уровень гормонов и питательных веществ.

Кроме того, усталость организма может говорить о нехватке воды в организме. Поэтому попробуйте выпить стакан-два воды, чтобы пополнить запасы жидкости и зарядить свой организм.

Суточная норма воды для организма человека (фото: pixabay.com)

Сколько воды нужно пить каждый день

Норма воды для каждого человек индивидуальна.

Ее можно определить исходя из собственного веса, учитывая, что на каждый килограмм требуется 30 – 40 миллилитров жидкости.

Однако частично эта потребность может быть заполнена пищей, с которой поступает около 40% суточной нормы жидкости.

Важно, что кофе или сок, не заменяют суточную норму воды.