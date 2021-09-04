Коли потрібно пити воду, щоб тримати організм в нормі

Важливо, що пиття у правильний час допоможе вам запобігти таким проблемам, як біль у шлунку, високий кров'яний тиск, закреп, втома, переїдання і навіть інфаркт та інсульт.

Пити воду, як тільки проснулися

Вода вранці є чудовим прискорювачем обміну речовин. Вона допомагає очистити кишківник і видаляє кислі відходи, які можуть завдати шкоди організму. Одразу після прокидання склянка води чудово активізує роботу усіх внутрішніх органів і сприяє зволоженню тканин мозку.

Перед їжею

За 30 хвилин до вживання їжі, вода допоможе організму засвоїти всі поживні речовини з їжі. Крім того, це Також це врегулює почуття голоду та дозволить запобігти переїданню. Окрім того, якщо ви на дієті, чи контролюєте кількість спожитих калорій, то вода стане вашим хорошим другом.

Перед прийняттям ванни спробуйте випити склянку теплої води. Це допоможе знизити артеріальний тиск.

Вода перед сном

Перед сном склянка теплої води допоможе зібрати всі токсини, які організм накопичив за день. Також це чудова профілактика утворення тромбів, які є головною причиною інфарктів та інсультів.

Також це може сприяти швидшому засинанню, стабілізуючи рівень гормонів і поживних речовин.

Окрім того, втома організму може говорити про брак води в організмі. Тому спробуйте випити склянку-дві води, щоб поповнити запаси рідини та зарядити свій організм.

Добова норма води для організму людини (фото: pixabay.com)

Скільки води потрібно пити щодня

Норма води для кожної людина індивідуальна.

ЇЇ можна визначити виходячи з власної ваги, враховуючи, що на кожен кілограм потрібно 30 – 40 мілілітрів рідини.

Однак, частково ця потреба може бути заповнена їжею, з якою надходить близько 40% добової норми рідини.

Важливо, що кава чи сік, не замінюють добову норму води.